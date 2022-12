Rote Liste bedrohter Arten: Dugong-Seekühe stark gefährdet

Fischernetze, Umweltverschmutzung, weniger Nahrung

Dugong-Seekühe sind einer Vielzahl von Bedrohungen ausgesetzt. Sie verfangen sich in Fischernetzen oder können von Schiffsmotoren tödlich verletzt werden. Außerdem werden Seegraswiesen, die Nahrungsquelle der Dugongs, immer seltener. Das liegt unter anderem an der Erderwärmung, an Abwässern, die ins Meer gelangen und an Verschmutzung des Wassers durch den Abbau von Nickel. Die IUCN fordert die Verbesserung der Fischereiregulierung, Schutzzonen und alternative Verdienstmöglichkeiten für Küstenbewohner.

Marine Hitzewellen bedrohen Seeohren

Die Weltnaturschutzunion hat außerdem erstmals Seeohren, auch Abalonen genannt, untersuchen lassen. Das sind große Schnecken, deren Schale der Form einer Ohrmuschel gleicht. Die Seeohren gelten vielerorts als Delikatesse. 20 der 54 Arten wurden jetzt als "vom Aussterben bedroht" eingestuft. Bedroht seien sie durch Krankheiten, Wilderer, Umweltverschmutzung und Folgen des Klimawandels. Im Nordwesten Australiens seien beispielsweise durch häufigere und intensivere marine Hitzewellen 99 Prozent der Art Haliotis roei abgestorben.

