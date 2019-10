Die Robinie ist der Baum des Jahres 2020

In Städten, Alleen oder Parkanlagen ist die Robinie häufiger zu sehen und besonders in ihrer Blütezeit ein schöner, auffälliger Baum: In Trauben hängen dann ihre zarten, weißen Blüten von den Zweigen wie Fliederbüschel. Von den Bienen wird die Robinie sehr geschätzt - und bei Menschen wiederum der Robinien-Honig.

Robinienholz ist beliebt

Auch das Holz der Robinie ist beliebt, weil es sehr hart und zugleich biegsam ist. Daher eignet es sich für Holzspielzeug, aber auch im Schiffs- oder Möbelbau. Für Gartenmöbel ist Robinienholz eine gute Alternative zu Tropenholz. Robinien werden bis zu 25 Meter hoch und können über hundert Jahre alt werden.

Eigendüngung durch Symbiose mit Bakterien

Die eigentliche Besonderheit des Baums ist jedoch unter der Erde verborgen: Robinien leben in einer interessanten Symbiose mit Bakterien: Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln binden Stickstoff aus der Luft und versorgen den Baum dadurch mit Nährstoffen - eine Art Eigendüngung der Robinie. Dadurch kommt sie auch auf kargen, stickstoffarmen Böden gut zurecht. Allerdings mit fatalen Folgen für andere pflanzliche Magerwiesen-Bewohner: Die gehen ein, wo eine Robinie steht.