Wald der Zukunft Suche nach klima- und schädlingsresistenten Bäumen

Forstexperten und Waldbauern sind sich einig darüber, dass der Wald umgebaut werden muss, soll er mit den Folgen des Klimawandels zurecht kommen. Bis Ende des Jahrhunderts wird in Bayern mit einem Anstieg der Jahresmitteltemperatur um mindestens zwei Grad Celsius gerechnet. Gleichzeitig sollen die Sommerregen geringer ausfallen, im Norden Bayerns soll es weniger regen, im Süden dafür häufiger Starkregen geben. Bisher sind 41,8 Prozent des deutschen Waldes mit Fichten besetzt, doch ihnen geben die Experten wenig Chancen bei diesen Aussichten. Wie anfällig sie bei extremer werdenden Bedingungen sind, zeigten die massiven Schäden durch Orkan Kyrill im Jahr 2007. Damals wurden bundesweit Fichtenwälder im Wert von mehreren Milliarden Euro zerstört.

Mischwald als Hoffnung

Nach Kyrill wurde beim Aufforsten verstärkt auf Bäume gesetzt, die tiefe Wuzeln schlagen. Experten setzen ihre Hoffnung auf eine gesunde Mischung an Laub- und Nadelhölzern. So wurden im thüringischen Staatsforst nach Kyrill aus reinen Nadelholzbeständen Mischwälder mit 20 Prozent Laubbäumen. "Für den Aufbau klimadynamischer Wälder sind zwei bis drei Hauptbaumarten und vielleicht drei bis fünf Nebenbaumarten notwendig", so Eberhard Freiherr von Wrede, Vorstandsmitglied des Waldbauernverbandes Nordrhein-Westfalen. "Ein klimastabiler Mischwald sorgt ja auch für Biodiversität und lockt andere Pflanzen und andere Vögel an", ergänzt er. "Das muss man auch positiv sehen."

Zukunftsbaum Esskastanie?

Doch welche Bäume sind geeignet und bringen dennoch wirtschaftlichen Nutzen? Und für welchen Standort? Einer der Bäume, der als Zukunftskandidat gehandelt wird, ist die Edel- oder Esskastanie, der Baum des Jahres 2018. Eigentlich kommt er aus dem Mittelmeerraum und ist in Deutschland bisher nicht stark vertreten. Aber die Esskastanie kommt mit steigenden Temperaturen gut zurecht. Dafür mögen Gallwespen ihre Blätter und Knospen und schädigen so die Früchte. Zudem gilt der Baum als spätfrostempfindlich. Klimaresistent alleine kann deshalb nicht das einzige Kriterium sein.

Baumverteilung in Bayerns Wäldern Aufgrund der Geschichte des Waldes ist heute die Fichte die Baumart, die auf der Waldfläche Bayerns mit Abstand am häufigsten wächst. Alle Laubbäume dagegen bewachsen etwa ein Viertel der Waldfläche. Laut der Waldflächenbilanz 2016 verteilen sich die Baumarten wie folgt: 41,8 Prozent Fichten, 17,1 Prozent Kiefern, 2,4 Prozent Tannen, 2,1 Prozent Lärchen sowie 0,8 Prozent Douglasien. Von den Laubbäumen ist die Buche mit 13,9 Prozent vertreten, die Eiche mit 6,8 Prozent. Alle sonstigen bei uns wachsenden Laubbäume kommen auf 15 Prozent.

Für den Wald der Zukunft: Gastbaumarten im Test

Um passende Waldbäume der Zukunft für unterschiedliche Standorte in Bayern zu finden, beteiligt sich die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft seit September 2012 an langfristigen Versuchsanpflanzungen mit Gastbaumarten. Projektpartner sind unter anderem die Universität Bodenkultur Wien, die TU München, die Universität Bayreuth und die Eidgenössische Forschungsanstalt in Birmensdorf.













Vorheriges Bild Nächstes Bild Der Wald als Wirtschaftsfaktor 30 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands sind Wald, Bayerns Anteil liegt bei 36 Prozent. Für Förster und Waldbesitzer ist vor allem der Verkauf des Holzes ein Geschäft. Deshalb setzten sie bis vor einigen Jahren fast ausschließlich auf Fichtenmonokulturen. Der Vorteil: Fichten wachsen schneller als andere Bäume, brauchen nur 80 statt 200 Jahre, bis sie erntereif sind. Der Borkenkäfer und Stürme - Folgen des Klimawandels - machen ihnen aber immer mehr zu schaffen. Waldbesitzer pflanzen deshalb wieder mehr naturnahe Mischwälder an.

Baum-Versuchsflächen in Ober- und Unterfranken

Libanonzedern werden als mögliche Bäume für den Wald der Zukunft getestet

An fünf Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden sechs Gastbaumarten auf ihre Tauglichkeit getestet: die Orientbuche (Fagus orientalis), die Silberlinde (Tilia tomentosa), die Bornmüllerstanne (Abies bornmuelleriana), die Hemlocktanne (Tsuga heterophylla), der Libanonzeder (Cedrus libani) und der Riesenlebensbaum (Thuja plicata), der aus den Redwood-Wäldern Kaliforniens bekannt ist. Als Referenzbaum wurde die heimische Stieleiche (Quercus robur) gepflanzt. Die beiden bayerischen Versuchsflächen sind bei Schmellendorf in Oberfranken und dem unterfränkischen Großostheim zu finden.

Pro Art wurden je 867 Bäume angepflanzt. Nun soll über einen längeren Zeitraum herausgefunden werden, wie sich die Bäume bei uns entwickeln, aber auch, wie sie den Boden und die Luft beeinflussen und ob sie von unserer heimischen Flora und Fauna angenommen werden.

Drei-Filter-Verfahren für die neuen Waldbäume

Um überhaupt Baumarten zu finden, die für unser derzeitiges Klima und das der Zukunft geeignet sind, haben die Forstwissenschaftler ein Drei-Filter-Verfahren angewandt: Zunächst suchten sie anhand von Daten weltweit nach Regionen, in denen klimatische Bedingungen wie in Gebieten Bayerns vorherrschen und Regionen, in denen zugleich die zukünftig prognostizierten Klimaverhältnisse, vorherrschen. Besonders interessant für die Forscher waren dabei Gebiete, "in denen sich die aktuellen, aber auch die zukünftigen bayerischen Klimabedingungen in enger räumlicher Nachbarschaft wiederfinden", so die Forstexperten. Waren diese Regionen gefunden, wurde der dort heimische Baumbestand in die Auswahl aufgenommen. Ein Beispiel: Mit Unterfranken ist die türkische Schwarzmeerküste vergleichbar und die dort heimischen Baumarten sind mögliche Kandidaten für die nordbayerische Region.

Klima-, Nutzwert-, Anbau-Filter

Nach diesem "Klima-Filter" wurde mit einem "Nutzwert-Filter" überprüft, welche forstwirtschaftliche Bedeutung diese Bäume haben, also welchen Ertrag sie liefern, ob sie Invasionspotenzial haben und welche Schutzfunktion innerhalb des Waldes ihnen zukommt. Abschließend wurde der "Anbau-Filter" eingesetzt: Mit ihm wurde überprüft, ob es schon genug Erfahrung mit dem Anbau und geeignetes Saatgut für die entsprechende Baumart gibt.

Douglasie: der Nadelbaum kommt eigentlich aus Nordamerika

Wichtig beim Umbau des Waldes ist natürlich auch, dass die ansässige Holzindustrie noch genügend Material hat, das heißt, das genug Nadelholz für den Handel zur Verfügung steht, denn der ist für die Industrie elementar, so Lars Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Säge- und Holzindustrie. Hauptsächlich wird derzeit Fichte verarbeitet, gefolgt von Tanne, Douglasie und Kiefer.

"Nischenbaumarten müssen erst erforscht und etabliert werden. Daher sollte aus unserer Sicht, neben der Einbringung neuer Arten, der rasche Ausbau anpassungsfähiger Baumarten wie der Douglasie die unerlässliche Grundlage für die Schaffung klimavitaler Mischwälder bilden." Lars Schmidt vom Bundesverband der Säge- und Holzindustrie