Ringe des Planeten Neptun fotografiert

Neptun ist 30 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde und die Entfernung ist so groß, dass es selbst bei Sonnenhöchststand auf dem Neptun nur dämmerig ist. Der Eisplanet erscheint im sichtbaren Spektrum leuchtend blau, das liegt am Methan in seiner Atmosphäre.

Alles zum James-Webb-Teleskop finden Sie hier.

Das James Webb-Teleskop hat den Planeten im Infrarot-Spektrum fotografiert, so kommt die helle Färbung zustande. Entlang des Äquators zeigt sich auf den neuen Bildern eine dünne, helle Linie. Es ist eine planetenweite Zirkulation innerhalb der Atmosphäre des Neptun, die für die Winde und Stürme dort verantwortlich ist. Hier ist es auch wärmer, was sich im Infrarot-Bild durch die helle Färbung zeigt.