Die Pollen fliegen: Was wirklich gegen Heuschnupfen hilft

Wie kann man Heuschnupfen-Beschwerden lindern?

Pollen-Allergiker können auch einige "lokale" Maßnahmen an Augen und Nase ergreifen, um ihre Beschwerden zu lindern:

Nasensprays oder Augentropfen aus der Apotheke können die lästigen Symptome lindern.

Das Tragen einer Sonnenbrille im Freien kann die Augen ein wenig schützen.

Mithilfe von Vaseline, die rund um die Nasenlöcher aufgetragen wird, können Pollen abgefangen werden, bevor sie in die Nase gelangen.

Bei starken Symptomen kann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes helfen, die Symptome zu lindern, so Professor Karl-Christian Bergmann, Leiter der allergologischen Ambulanz an der Charité Berlin und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst: "Wenn Mund und Nase durch eine Maske bedeckt werden, dann wird die Menge an Pollen, die eingeatmet wird, deutlich geringer sein. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass die nasalen und möglicherweise auch die bronchialen Beschwerden gelindert werden." Ein hundertprozentiger Schutz sei das Tragen der Masken allerdings nicht, da die Augen weiterhin Angriffsfläche für Pollen bieten.

Antihistaminika zur Behandlung der Symptome

Daneben gibt es auch Medikamente gegen Heuschnupfen - sogenannte Antihistaminika. Sie helfen, die schlimmsten Symptome zu lindern. Sie verhindern die Wirkung des freigesetzten Histamins und stoppen die Entzündungsprozesse.

Hyposensibilisierung zur Behandlung der Ursache

Das Ziel einer Hypo- bzw. Desensibilisierung ist es, nicht nur die Symptome zu lindern, sondern das Übel bei der Wurzel zu packen. Der Arzt kann feststellen, auf welche Pollen Sie allergisch reagieren - zum Beispiel mithilfe eines sogenannten Pricktests. Dieses Wissen hilft Ihnen bereits, gerade diese Pollen nach Möglichkeit zu meiden. Nachdem festgestellt wurde, worauf Sie allergisch reagieren, wird ein speziell auf ihre Allergie abgestimmtes Medikament bereitgestellt. Sie werden mit kleinsten Dosen an "ihre" Allergene gewöhnt, bis die Überempfindlichkeit dagegen allmählich abgebaut wird und der Körper sie nicht mehr als gefährlich einstuft. So eine Hypo- bzw. Desensibilisierung kann mit rund drei Jahren Dauer eine langwierige Prozedur sein. Dabei wird das Allergen in bestimmten Abständen gespritzt. Mittlerweile kommen aber dafür auch Tabletten oder Tropfen zum Einsatz.

Die Kurzzeit-Hyposensibilisierung bei einer Pollenallergie

Es gibt auch die Möglichkeit der sogenannten Kurzzeit-Hyposensibilisierung. Dabei werden über drei Jahre hinweg vor Beginn der Pollensaison im Abstand von einer Woche vier Spritzen verabreicht. Auch hier besteht die Möglichkeit der oralen Einnahme.

Heuschnupfen nicht auf die leichte Schulter nehmen

Grundsätzlich gilt: Nehmen Sie allergische Reaktionen ernst. Auch wenn anfangs "nur" die Augen jucken und Sie öfter niesen müssen - gehen Sie zum Arzt! Denn was mit einigen lästigen Symptomen beginnt, kann sich zu einem allergischen Asthma auswachsen.