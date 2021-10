Physik-Nobelpreis geht an Klimamodellierer Klaus Hasselmann

Und wieder ist es ein Deutscher: Der Hamburger Klaus Hasselmann vom Max-Planck-Institut für Meteorologie teilt sich zusammen mit dem Japaner Syukuro Manabe die eine Hälfte des diesjährigen Physik-Nobelpreises. Hasselmann schuf ein Modell, das Wetter und Klima miteinander verknüpft. Zum Verständnis: Wetter ist ein kurzfristiges Phänomen. Es beschreibt den Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Das Klima hingegen ist eine eher langfristige Angelegenheit. Mit seinen Methoden konnte Hasselmann nachweisen, dass der Temperaturanstieg in der Atmosphäre auf die menschlichen Kohlendioxidemissionen zurückzuführen ist. Wissenschaftlich ein Meilenstein, aber auch aus politischer Sicht von großer Bedeutung.

Nobelpreisgewinner legten Grundstein für unser Wissen über das Weltklima

An Hasselmanns Forschung schließen die Entdeckungen von Syukuro Manabe von der Princeton University (USA) an. Er wies ganz grundsätzlich nach, wie ein erhöhter Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre zu einem Anstieg der Temperaturen an der Erdoberfläche führt. Seine Arbeit legte folglich den Grundstein für die Entwicklung der heutigen Klimamodelle.

Physik-Nobelpreis 2021: Die andere Hälfte geht an Giorgio Parisi

Giorgio Parisi erhält die andere Hälfte des Physik-Nobelpreises 2021. Der emeritierte Professor für Theoretische Physik von der Universität Rom La Sapienza entdeckte verborgene Muster in ungeordneten komplexen Materialien. Seine Forschungsergebnisse gehören zu den wichtigsten Beiträgen zur Theorie komplexer Systeme. Sie ermöglichen es, viele verschiedene und scheinbar völlig zufällige Materialien und Phänomene zu verstehen und zu beschreiben. Und zwar nicht nur in der Physik, sondern auch in anderen Fachgebieten wie in der Mathematik, der Biologie, den Neurowissenschaften und dem maschinellen Lernen.

Die Auszeichnung wird für bahnbrechende Forschung und nicht für Lebensleistung vergeben. Das Preisgeld beträgt zehn Millionen schwedische Kronen, rund 985.000 Euro, und kann auf bis zu drei Personen verteilt werden. Eine Würdigung nach dem Tod ist nicht zulässig. Übergeben werden die Preise dann am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.

Der erste Physik-Nobelpreisträger war ein Deutscher

Der erste Nobelpreis für Physik ging übrigens auch an einen Deutschen: Im Jahr 1901 wurde Wilhelm Conrad Röntgen zum Preisträger gekürt. Er ist der Erfinder der "X-Strahlen", die später nach ihm in Röntgenstrahlen umbenannt wurden. Während der Nutzen des Röntgenapparats für die medizinische Diagnostik selbst für Laien leicht nachvollziehbar ist, wirken die vom Komitee in Stockholm preisgekrönten Errungenschaften im Fachbereich Physik heute auf viele sehr komplex.

2020 gewannt Reinhard Genzel

Eine Ausnahme bildet da der erst im vergangenen Jahr vergebene Nobelpreis für Physik, bei dem unter anderem erneut ein Deutscher geehrt wurde: Reinhard Genzel, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in München-Garching.