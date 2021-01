Neuentdecktes Sternensystem: Exoplaneten in kompliziertem Tanz

Planetensystem mit komplexem Rhythmus

Die fünf äußeren Exoplaneten des TOI-178-Systems folgen einer viel komplexeren Resonanzkette als die Jupitermonde. Sie ist eine der längsten, die bisher in einem Planetensystem entdeckt wurde. Während sich die drei Jupitermonde in einer 4:2:1-Resonanz befinden, folgen die fünf äußeren Planeten des TOI-178-Systems einer 18:9:6:4:3-Kette: Während der vom Stern aus gesehen zweite Planet (der erste in der Resonanzkette) 18 Umläufe vollzieht, absolviert der vom Stern aus gesehen dritte Planet (der zweite in der Kette) 9 Umläufe, und so weiter. Zunächst fanden die Wissenschaftler nur fünf Planeten in dem System. Als sie jedoch diesem Resonanzrhythmus folgten, konnten sie berechnen, wo sich ein weiterer Planet auf seiner Umlaufbahn befinden würde, und so beim nächsten Zeitfenster zur Beobachtung des Systems nach ihm Ausschau halten.

Blick zum Anbeginn des Sternensystems

Diese Resonanz der Planeten ist mehr als nur eine Bahnkuriosität: Er liefert Hinweise auf die Vergangenheit des Systems. „Die Bahnen in diesem System sind sehr gut geordnet, was uns sagt, dass sich dieses System seit seiner Geburt recht sanft entwickelt hat“, erklärt Co-Autor Yann Alibert von der Universität Bern. Wäre das System früher in seinem Leben erheblich gestört worden, zum Beispiel durch einen riesigen Einschlag, hätte diese fragile Konfiguration der Bahnen nicht überlebt.