Neubau am Helmholtz Zentrum München soll Pioniergeist wecken

Das Helmholtz Zentrum in Oberschleißheim hat Zuwachs bekommen. Seit Neuestem findet sich dort auch der "Pioneer-Campus". Ziel ist es, dass hier die Forschungsbereiche Biomedizin, Ingenieurwissenschaften und Digitalisierung miteinander vernetzt werden. Einerseits um Grundlagenforschung zu betreiben, aber auch um serienreife Produkte zu entwickeln. Dafür sollen hier auch Start-Ups Platz finden.

Zentraler Punkt des Neubaus ist das Café im Erdgeschoss, sagt Matthias Tschöp, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz Zentrum München. Hier sollen sich die treffen, die auf dem Weg seien, eine Firma zu gründen, diejenigen, die etwas Neues unter dem Mikroskop gefunden haben oder diejenigen, die wüssten, wie man große Datenmengen mit KI schnell und effizient verarbeiten kann, so Tschöp.

Spitzenforscher nach Bayern locken

Junge Spitzenforscher aus aller Welt nach Bayern locken ist ein Ziel, das mit dem "Pioneer Campus" erreicht werden soll, so Tschöp. Sie sollen hier die Möglichkeit haben, interdisziplinär zu arbeiten und ihre Visionen auszuprobieren. Die Idee ist vor einigen Jahren entstanden. Deshalb arbeiten bereits jetzt Pioneer-Forscherteams auf dem Helmholtz Gelände. So zum Beispiel Matthias Meier, er leitet die Gruppe "Biomedizin und Mikrofluidik". Das zehnköpfige internationale Team arbeitet an Verfahren, mit denen zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs schneller erkannt werden kann. Er freut sich, dass er im Herbst mit seinem Team in den Neubau ziehen kann. "Der Pioneer Campus liegt zentral auf dem Gelände. Das bietet so auch erfahrenen Wissenschaftlern die Möglichkeit, sich hier zurechtzufinden. So können wir große Forschungsverbünde generieren und die zentralen Fragen der Gesundheitsforschung lösen."

Meier hat mit seinem Team einen Chip entwickelt, kleine Platten, die unter anderem aus Silikon bestehen, auf denen winzige Löcher und Kanäle sind. Darin können gezüchtete Krebszellen mit verschiedenen Wirkstoffen in Kontakt kommen. So lässt sich zum Beispiel überprüfen, ob ein Medikament wirkt oder nicht.

Meilenstein in der KI-Forschung

In der KI-Forschung ist das Helmholtz Zentrum München führend in Deutschland, so Matthias Meier. Schon jetzt arbeitet sein Team eng mit den Kollegen aus diesem Bereich zusammen, zum Beispiel, wenn es um die Auswertung von wissenschaftlichen Daten geht. Das könne auch in Zukunft genutzt werden, um die Diagnostik voran zu treiben und komplexe Datensätze zu analysieren. Hilfreich zum Beispiel um Pankreaskrebs früher zu erkennen, sagt der Professor.

Kann Zellalterung gestoppt werden?

Wie funktioniert der Alterungsprozess bei Zellen? Damit beschäftigt sich die Spanierin Celia Martinez-Jimenez, die ebenfalls eine Forschungsgruppe am Pioneer-Campus betreut. Sie hat herausgefunden, dass verschiedene Zellen unterschiedlich altern. Die Mechanismen zu verstehen, ist eines der Ziele ihres Teams, erzählt sie. Von dem neuen Campus verspricht sie sich viel. Man könne in der Wissenschaft viel erreichen, wenn man „out of the Box“ denke, wenn verschiedene Disziplinen mit verschiedenen Herangehensweise und verschiedenen Techniken zusammenkommen würden. Der Neubau biete eine große Chance, weil hier alles unter einem Dach vereint sei, so Martinez-Jimenez.

Bund und Freistaat finanzieren Neubau

Die Kosten von rund 52 Millionen Euro für den Neubau übernehmen der Freistaat Bayern und der Bund jeweils zu ungefähr der Hälfte. Bis zum Herbst dieses Jahr sollen die Forschungsteams dann eingezogen sein - mit dem Ziel, den Pioniergeist weiter zu fördern.