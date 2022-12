Statt Konsumrausch: Tipps für nachhaltige Weihnachtsgeschenke

Alle Jahre wieder: Statt Ruhe und Besinnlichkeit ist die Vorweihnachtszeit für viele mit Stress und Hektik verbunden. Schuld daran: der ungebremste Konsumrausch. Was wir dabei völlig vergessen: Gerade in dieser Zeit verhalten wir uns besonders umwelt- und klimaschädlich! Horrender Stromverbrauch, übertriebene Weihnachtsbeleuchtung, überflüssige Luxusartikel, Geschenkpapierberge und Lebensmittelverschwendung sorgen für eine miserable CO2-Bilanz. Dabei geht es auch anders - ohne dabei die Freude an Weihnachten und am Schenken zu verderben.

Oh Tannenbaum, wie umweltfreundlich bist Du?

Etwa 30 Millionen Weihnachtsbäume werden pro Jahr in Deutschland verkauft, das heißt, jeder dritte Haushalt holt sich einen Baum ins Haus. Das Problem: Die meisten Bäume haben schon etliche Kilometer auf dem Buckel oder sind mit Pestiziden belastet. Mit dem Kauf zertifizierter Bio-Bäume aus heimischen Handel tun Sie der Umwelt einen Gefallen.

Wer einen Baum aus der eigenen Region kaufen möchte, kann sich zum Beispiel bei den Ämtern für Landwirtschaft und Forsten in Bayern erkundigen. Oft haben Forstreviere und private Waldbesitzer einen eigenen Weihnachtsbaumverkauf oder sie bieten Christbäume zum Selbstschlagen an.

Christbaumschmuck: auf Tradition oder Selbstgemachtes setzen

Beim Christbaumschmuck muss man nicht jedes Jahr den neusten Trends folgen. Christbaumschmuck kann auch klassisch und wiederverwendbar oder aber natürlich und essbar sein. Plätzchen mit roten oder weißen Bändern machen sich am Weihnachtsbaum gut. Schöner, essbarer oder wiederverwendbarer Schmuck sind auch Blumen, Äpfel und Nüsse, Stoffbänder, Tannenzapfen, Strohsterne, Figuren aus Holz, Ton, Salzteig oder Wachs.

Das schadet der Umwelt

Wunderkerzen enthalten unter anderem das giftige Bariumnitrat, warnen die Verbraucherzentralen. Beim Abbrennen in Innenräumen kann die Raumluft mit Schadstoffen belastet werden.

Engelshaar kann, wenn es aus Glaswolle hergestellt ist, durch seine harte Glasfaserstruktur Schädigungen der Augen, Atemwege und Haut hervorrufen.

Schnee- und Glitzerspray enthalten meist Binde- und Lösemittel, Konservierungsstoffe und manche auch Leuchtpigmente.

Gold-, Kupfer- und Silbersprays enthalten schwermetallhaltige Bronzepigmente, Kunstharzbindemittel und Lösemittel. Leere Dosen müssen beim Wertstoffhof entsorgt werden. Quelle: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz

Statt Plunder und Unnützes Zeit schenken

Wieder mal Socken, Krawatten oder ein Parfum unter dem Weihnachtsbaum? Keine gute Idee. Wer anders schenken will, verschenkt Zeit oder Erlebnisse. Geschichten erzählen oder einen Zoobesuch für die Enkel, fünf Saunabesuche für den Vater oder ein Kino-Abo für den Freund, wenn es die Corona-Situation zulässt. Gutscheine kann man für alles ausstellen, was dem Beschenkten oder im Duo Spaß macht: eine Einladung zu einem selbstgekochten Vier-Gänge-Menü, Selbstgebackenes oder ein paar Mal Babysitten. Das Ganze kann man auch dekorativ und nachhaltig verpacken.

Sechs Tipps, Geschenke nachhaltig zu verpacken