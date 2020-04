Mondsichel am Wochenende beim strahlenden Abendstern Venus

Vermutlich haben Sie die Venus in letzter Zeit schon öfter bemerkt, denn sie ist seit Monaten kaum zu übersehen: Als strahlend heller Abendstern steht sie nach Sonnenuntergang hoch im Westen, lange bevor auch nur der erste Stern zu sehen ist.

Abendstern Venus jetzt so hell wie nie

Doch an diesem Wochenende sollten Sie nochmal ganz genau hinsehen. Denn jetzt, Ende April, steht die Venus im größten Glanz. So wird die Zeit genannt, in der unser Nachbarplanet am hellsten ist. Und die Venus ist enorm hell: Sie ist zum einen der Erde und der Sonne relativ nah und zum anderen von dichten Wolken bedeckt, die das Sonnenlicht wie frischer Schnee reflektieren. Dadurch schält sich die Venus schon kurz nach Sonnenuntergang aus der Dämmerung: An diesem Wochenende etwa ab halb neun Uhr abends.