Mehr Dengue-Fieber in Bayern: Wie hoch ist die Infektionsgefahr?

Keine Sorge: Nach wie vor können Sie sich in Bayern nicht mit Dengue infizieren, auch wenn die Asiatische Tigermücke bereits bei uns ist. Aber bis heute gibt es keinen einzigen Fall einer Dengue-Infektion, die in Deutschland übertragen worden wäre. Gleichwohl steigt auch bei uns die Anzahl an Menschen mit Dengue-Fieber. Schon 91 Infektionen in Bayern wurden dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in diesem Jahr laut einem Bericht der Augsburger Allgemeinen (externer Link) gemeldet. In den vergangenen Jahren - vor Corona - waren es zwischen 150 bis 270 Fälle von Dengue-Fieber pro Jahr.

Doch die Infektionen selbst finden nach wie vor woanders statt: Die Betroffenen sind auf Reisen mit dem Dengue-Virus in Kontakt gekommen. Weil aber die Anzahl an Fernreisen längst wieder auf Vor-Corona-Niveau ist, steigt auch die Zahl Dengue-Infizierter an. Und sie ist sogar höher als vor der Corona-Pandemie. Kein Wunder, denn außerhalb Europas wütet Dengue derzeit, insbesondere in Südamerika.

Dengue-Epidemie in Brasilien und anderen Ländern Südamerikas

In Brasilien gibt es seit Anfang 2024 schon über drei Millionen Infektionen mit dem Dengue-Virus. Mehr als tausend Personen sind dort in diesem Jahr schon am Dengue-Fieber verstorben. Es ist der bislang schwerste Dengue-Ausbruch in dem Land. Eine weitere halbe Million Dengue-Fälle werden aus Argentinien, Paraguay und Peru gemeldet.

Insgesamt seien die Zahlen dreimal so hoch wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, das ebenfalls schon ein Rekord-Jahr im Bezug auf Dengue war, erläutert die Panamerikanische Gesundheitsorganisation PAHO. El Niño und der Klimawandel begünstigen die Verbreitung der infizierenden Mücken.

Tigermücke breitet sich auch in Europa aus

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt (externer Link), dass sich das Dengue-Virus auch in Europa weiter ausbreiten könnte. Dabei kommen Stechmücken, die das Dengue-Virus übertragen können, eben normalerweise nur in tropischen und subtropischen Regionen vor: Asien, Südamerika und Afrika.

Der Klimawandel bereitet nun aber auch den Boden für die Überträger von Dengue in Europa: Allmählich wird es bei uns warm genug für Asiatische Tigermücken und Gelbfiebermücken. Auch in Deutschland werden sie beobachtet, verbreiten aber noch kein Dengue. Im Süden Europas ändert sich das aber gerade.

Dengue-Fieber vom Gardasee

Im Sommer 2023 gab es in der Lombardei in Italien, darunter in Gemeinden am Gardasee, erstmals einen Ausbruch des Dengue-Fiebers. Dabei haben sich die betroffenen Personen nicht auf einer Fernreise infiziert, sondern der Erreger sei "lokal erworben" worden, schreibt das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) in seinem Bericht (externer Link). Die Patienten hatten sich also in Italien mit dem tropischen Virus infiziert. Auch in Spanien und Frankreich traten erstmals lokale Übertragungen des Dengue-Virus auf.