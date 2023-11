Weihnachtliche Stimmung - Mit LED-Lämpchen auch noch sparsam

Die meisten bayerischen Städte und Gemeinden halten es in der Vorweihnachtszeit wie Kempten im Allgäu oder Memmingen: Dort ist die gesamte Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt und auf den Weihnachtsmärkten bereits auf energiesparende LED-Lampen umgestellt. Denn gerade in Zeiten hoher Energiepreise lässt sich so erheblich Strom sparen.

Auch in Nürnberg mit seinem weltberühmten Christkindlesmarkt wird die Innenstadt in der Adventszeit seit letztem Jahr ausschließlich mit LED-Technik beleuchtet. Was später Strom spart, ist in der Anschaffung zunächst teuer. Die Beleuchtung von rund 40 Straßen in der Weihnachtsstadt Nummer eins in Deutschland kostet nach Angaben des Vereins "Nürnberg leuchtet" mehr als eine Viertelmillion Euro.

LED-Lichterketten sind sparsam

Der Einsatz von LED-Technik für die Weihnachtsbeleuchtung ist heute die umweltfreundlichste Wahl. LED-Lampen haben im Vergleich zu anderen energiesparenden Beleuchtungsarten die beste Gesamtökobilanz, sagt auch Norbert Endres, Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern. Der Umstieg von alten oder herkömmlichen Lichterketten auf neue LED-Modelle ist nicht nur energieeffizienter, sondern spart auch erhebliche Kosten.

Moderne LED-Lichterketten verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Strom. Damit haben LED-Lampen die beste Gesamtökobilanz aller energiesparenden Beleuchtungsformen. Anhand einer Lichterkette mit 24 Lampen rechnet die Verbraucherzentrale vor, dass LEDs bei einer täglichen Brenndauer von etwa acht Stunden und einem durchschnittlichen Strompreis von 35 Cent/kWh rund 40 Cent Stromkosten verursachen. Eine Lichterkette mit Glüh- oder Halogenlampen verursacht dagegen mit vier Euro bereits zehnmal so hohe Kosten.

Langlebigkeit und Prüfsiegel

Auch wenn das Entwirren von LED- und herkömmlichen Lichterketten ein immer wiederkehrendes Problem ist, sind LEDs auch aus einem anderen Grund nachhaltiger: Sie haben eine längere Brenndauer und werden weniger heiß.

Grundsätzlich sollte beim Kauf von Weihnachtsdekoration, unabhängig von der Lampenart, auf mögliche Sicherheitsmängel geachtet werden. Ein zuverlässiges Prüfzeichen wie das GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit), das VDE-Prüfzeichen oder das TÜV-Zeichen sind gute Auswahlkriterien, während das CE-Zeichen lediglich die Selbstverpflichtung des Herstellers zur Einhaltung der geltenden EU-Richtlinien bestätigt. Das Produkt sollte eine deutsche Bedienungsanleitung und den Namen des Herstellers enthalten.

Problematisch: Solar- und batteriebetriebene Lichterketten

Wenn es um umweltfreundliche Beleuchtung geht, taucht immer wieder die Frage nach solarbetriebenen Lichterketten auf. Doch hier ist Vorsicht geboten. Der Einsatz von Solarzellen in Lichterketten unterscheidet sich hinsichtlich Qualität und Effizienz erheblich von einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die Herstellung von Solarzellen in Lichterketten ist energieintensiv und in der Regel mit dem Einsatz von Chemikalien und Schwermetallen verbunden, was auch die Entsorgung problematisch macht.

In den meisten Fällen ist Strom aus der Steckdose, insbesondere im Winter, umweltfreundlicher als der Einsatz von billig produzierten Solarzellen, die meist aus China stammen. Gleiches gilt für batteriebetriebene Modelle, auch wenn diese mit Akkus betrieben werden.

LED im Garten: Tiere nicht stören

Was im Sommer wichtig ist, gilt auch für die vorweihnachtliche Beleuchtung im Garten, auch wenn dort natürlich viel weniger Tiere nachts unterwegs sind. Aber auch Bäume und Pflanzen leiden nachweislich unter zu viel Licht, wenn es von Natur aus dunkel sein sollte, sagt die Chronobiologin Annette Krop-Benesch. Sie empfiehlt, die Beleuchtung insektenfreundlich zu gestalten und nachtaktive Tiere zu schützen.

Durch gezielte Lichtlenkung nach unten kann die Leistung der Beleuchtung reduziert werden, sodass 3W- oder 4W-Leuchtmittel ausreichen. Die Verwendung von warmweißem Licht mit einer Farbtemperatur unter 3.000K, speziell von langwelligem gelbem oder orangefarbenem (Amber) Licht, minimiert ebenfalls die Auswirkungen auf die Umwelt und den Schlaf. Zeitschaltuhren sorgen für eine effiziente Nutzung und sparen Geld. Es wird empfohlen, auf die Beleuchtung von Bäumen, Sträuchern und Gartenteichen zu verzichten.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AFP

