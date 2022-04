Schöner Wohnen für Schweine: Mehrere Millionen Euro für Ställe

Vor etwa einem Jahr wurden die neuen Tierwohlställe in Schwarzenau im Landkreis Kitzingen bezogen, am Donnerstag hat Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) sie besucht. Insgesamt hat der Freistaat in die Generalsanierung des Staatsgutes Schwarzenau mehr als sieben Millionen Euro investiert. Etwa die Hälfte davon, rund dreieinhalb Millionen Euro, kosteten die drei neuen Tierwohlställe.

Außenklimaställe für Ferkel

Für die Ferkelaufzucht wurden Außenklimaställe gebaut. Sie bieten den Tieren mehr Platz, Auslauf und Stroheinstreu. Statt der gesetzlich vorgeschriebenen 0,35 Quadratmeter steht jedem Ferkel hier etwa das Doppelte zur Verfügung. In einem Teil der Ställe kann die Buchtengröße durch eine verstellbare Zwischenwand sogar an den Platzbedarf der Ferkel angepasst werden. In der Anfangszeit, wenn die Ferkel noch kleiner sind und weniger Platz brauchen, muss so auch weniger Fläche sauber gehalten werden.

Sorge: Ferkel fressen zu wenig

Während Außenklimaställe in der Schweinemast bereits üblich sind, werden sie in der Ferkelaufzucht noch kaum umgesetzt. Denn die jungen Ferkel mit nur sechs bis acht Kilogramm müssen dort im Winter zum Fressen in den kalten Bereich. Die Befürchtung: Die Ferkel fressen nicht genug. Doch nach dem ersten – zwar nicht besonders kalten Winter – habe sich dies nicht bestätigt, erklärt Betriebsleiter Hartmut Dittmann. Kritischer könnte stattdessen der Sommer werden, wenn die Schweine lieber draußen auf dem kühleren Spaltenboden liegen und stattdessen im Liegebereich koten. Denn das bedeute mehr Arbeit für das Personal.

Höherer Arbeitsaufwand für Halter

Generell schätzt Dittmann den Arbeitsaufwand in den Tierwohlställen um rund 20 bis 30 Prozent höher ein. Ganz banal bedeutet mehr Fläche auch größere Laufwege für den Halter, zum Beispiel auch bei der Besamung im Deckzentrum. Dort werden die Sauen nicht mehr generell im Kastenstand fixiert, sondern nur zur Besamung und zum Fressen – so wie künftig auch gesetzlich vorgeschrieben. Ansonsten dürfen sich die Tiere frei bewegen. Eine extreme Umstellung, erklärt der Betriebsleiter. Weil die rauschigen Sauen häufig aufspringen, gebe es auch mehr Verletzungen an den Füßen.