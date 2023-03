Quälender Juckreiz: Krätze erkennen und behandeln

Krätze – auch "Skabies" genannt – wird durch winzige Milben verursacht. Die Krätzmilben paaren sich auf der Hautoberfläche. Dann arbeiten sich die Weibchen in die oberste Hautschicht ein, um dort ihre Eier abzulegen. In den Gängen hinterlassen sie aber nicht nur ihre Eier, sondern auch ihren Kot, der zu den typischen Symptomen führt. Wenn die Milben geschlüpft sind, bewegen sie sich an die Hautoberfläche und der Kreislauf beginnt von vorne.

Wo tritt Krätze auf?

Die Parasiten lieben dünne Hautstellen. Deshalb sind häufig befallene Stellen Fingerzwischenräume, Handgelenke, Ellenbogen, die Brust und der Genitalbereich, prinzipiell kann aber auch jede andere Stelle befallen werden.

Wie lange dauert es, bis Krätze auftritt?

Die Infektion hat eine Inkubationszeit von fünf bis sechs Wochen und ist schwer zu diagnostizieren. Krätze wird oft erst bemerkt, wenn ein juckender Ausschlag auftritt. Besonders nachts unter einer warmen Bettdecke wird der Juckreiz nahezu unerträglich. Der Drang zu kratzen ist dann nicht zu unterdrücken – daher der Name "Krätze". Hautreizungen und Entzündungen werden durchs Kratzen aber noch verschlimmert.

Wo bekommt man Krätze her?

Eine Ansteckung ist durch Hautkontakt mit infizierten Menschen schon vor dem Ausbruch der Krankheit möglich, das macht "Skabies" so heimtückisch. Auch über Kleidung oder Bettwäsche kann die Krätzmilbe übertragen werden – auch wenn sie nicht lange ohne ihren Wirt überleben kann. So besteht die Möglichkeit, sich auf Reisen in Unterkünften mit Krätze anzustecken.

Krätze kommt vor allem an Orten vor, an denen sich viele Menschen auf engem Raum aufhalten, wie etwa in Kliniken, Kindergärten oder Altersheimen. Mit mangelnder Hygiene hat "Skabies" nichts zu tun.