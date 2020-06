Komplette Stadt aus dem Römischen Reich ohne Graben offenbart

Was haben sie entdeckt?

Anhand der Aufnahmen konnten die Forscher feststellen, dass die typische römische Stadtgestaltung nicht auf Falerii Novi zutrifft: Die Anordnung ist weniger genormt als in anderen erforschten Städten wie beispielsweise Pompeji. Sie fanden einen Badekomplex, einen Markt, einen Tempel, ein öffentliches Denkmal und das Netzwerk der Wasserleitungen. Untypisch für so eine kleine Stadt sind die architektonisch besser ausgearbeitet.

Wasserleitungen und Schwimmbecken

Die Wasserleitungen beispielsweise konnten durch einen großen Teil von Falerii Novi nachvollzogen werden, die auch unterhalb der Insulae (der Häuserblocks) verlaufen und nicht nur entlang der Straße. Im Süden der Stadt entdeckten die Archäologen ein großes rechteckiges Gebäude, in dem viele Wasserleitungen zusammenlaufen, die wiederum zum Aquädukt, einem brückenähnlichen Bauwerk für den Transport von Wasser, führen. Sie glauben, dass sie Teil eines großen Badekomplexes waren wie einem Natatio - ein im Freien gelegenes größeres Schwimmbecken.

Außergewöhnliche Architektur

Überraschend war ebenfalls die Entdeckung zweier sich zugewandter Konstruktionen nahe dem Nordtor, die sich innerhalb eines von Säulen gerahmten und überdachten Weges befinden. Etwas Vergleichbares haben die Forscher noch nicht entdeckt, glauben aber, dass sie Teil eines großen Denkmals waren und zur verblüffend heiligen Architektur der Stadt beitrugen.

“Der erstaunliche Detaillierungsgrad unserer Messungen in Falerii Novi und die überraschenden Merkmale, die der Bodenradar hervorgebracht hat, zeigen, dass diese Art der Forschung die Art und Weise, wie Archäologen alte Stadtausdehnungen untersuchen, in der Gesamtheit verändern kann.” Mitverfasser Martin Millett, Cambridge Universität, Klassische Fakultät

Für größere Städte nutzbar

Die moderne Bodenradar-Technik wurde schon in anderen antiken, aber kleineren Städten eingesetzt. Jetzt hoffen die Forscher, die neue Technik auch anderswo einsetzen zu können - vor allem bei größeren antiken Städten wie Milet in der Türkei, Nikopolis in Griechenland oder Kyrene in Libyen.

Technische Hürden

Allerdings gilt es noch einige technische Hürden zu meistern: Die produzierte Datenmenge ist nun sehr viel größer aufgrund der hohen Auflösungsrate der Kartographien. Händische Datenanalyse ist sehr aufwändig und dauert - etwa 20 Stunden pro Hektar. Hier sollen automatisierte Methoden in Zukunft helfen. Weiterhin gilt es zu bedenken, dass Falerii Novi eine Musterstadt für Archäologen ist: Sie ist historisch gut dokumentiert, frei zugänglich, nicht von modernen Bauwerken “bebaut” und wurde jahrzehntelang bereits für andere Forschungen durch z.B. Magnetometermessung genutzt.

Optimistisch sind die Forscher dennoch, denn die neue Methode lässt nicht nur bessere und schnellere Messungen zu, sondern kann ihr Verständnis vom antiken römischen Städtebau auf einen neuen Level heben.