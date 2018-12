Ohne Unterlass beobachtet das Teleskop-System Pan-STARRS auf Hawaii den Nachthimmel. Meist ist es auf der Suche nach Himmelkörpern, die sich der Erde nähern. Am 19. Oktober 2017 fanden Astronomen jedoch ein Objekt, das sich bereits wieder von der Erde entfernte. Fünf Tage vorher war der Brocken mit etwa 24 Millionen Kilometern Abstand an ihr vorbeigeflogen. Bei seiner Entdeckung war er schon wieder auf der Reise in die Tiefen des Weltraums. Auch andere Teleskope erspähten den Himmelskörper, darunter das Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile und das Weltraumteleskop Hubble.

'Oumuamua - Bote aus der Ferne

Flugbahn des interstellaren Himmelskörpers 'Oumuamua

Die Flugbahn des neu entdeckten kosmischen Objekts ähnelte denen mancher Kometen. Doch im Gegensatz zu diesen hatte die Bahn des fremden Himmelskörpers die Form einer Hyperbel. Das erkannten Forscher um Karen Meech vom Hawaiianischen Institut für Astronomie und schlossen daraus: Der Himmelskörper kam von außerhalb unseres Sonnensystems, machte eine Kurve um die Sonne und verlässt das Sonnensystem wieder Richtung Unendlichkeit. Der kosmische Besucher bekam daraufhin den Namen 'Oumuamua - hawaiianisch für "Bote aus der fernen Vergangenheit, der uns zu erreichen sucht" und die astronomische Bezeichnung 1I/2017 U1, "I" für "interstellar".

Komet oder Asteroid

Wegen der exzentrischen Bahn schien es zunächst so, als sei 'Oumuamua ein Komet. Doch bereits eine Woche nach seiner Entdeckung stand fest, dass dem nicht so ist: 'Oumuamua zog weder einen Schweif hinter sich her noch war er von einer Koma, einer Hülle von Gas und Staub, umgeben. Also wurde er flugs als Asteroid klassifiziert. Doch auch das ließ sich nicht zweifelsfrei festlegen. Im Widerspruch dazu steht, dass 'Oumuamua sich nicht exakt auf der Bahn bewegte, die er aufgrund der Gravitation von Sonne und Planeten haben sollte. Einige Wissenschaftler gehen daher davon aus, dass 'Oumuamua teilweise aus Eis besteht, von dem einiges in der Nähe der Sonne geschmolzen ist. Die dadurch ausgelösten Ausgasungen hätten dann wie ein kleiner Raketenantrieb gewirkt und die Geschwindigkeitsabweichung ausgelöst.

Helligkeit wechselt

Ein weiteres rätselhaftes Phänomen ist die Helligkeit von 'Oumuamua, die unregelmäßig wechselt. Ursache ist vermutlich, dass der kosmische Besucher die Form einer Zigarre hat und taumelnd durchs All rast. 'Oumuamua ist etwa 400 Meter lang, genau messen lässt sich das jedoch nicht. Die Astronomen wissen zwar, wie viel Licht 'Oumuamua reflektiert. Eine exakte Größenbestimmung wäre aber nur möglich, wenn man auch die chemische Zusammensetzung des Himmelskörpers kennen würde. Außerdem müsste man wissen, um welche Achse er sich dreht. NASA-Wissenschaftler beispielsweise halten es nach Beobachtungen mit dem Infrarot-Teleskop Spitzer für möglich, dass 'Oumuamua zehn Mal mehr Licht reflektieren könnte als die üblichen Kometen im Sonnensystem. Andere Untersuchungen kommen dagegen zu dem Ergebnis, das Himmelskörper ein roter, dunkler Brocken ist.

Zigarre oder fliegender Pfannkuchen

Selbst die Form von 'Oumuamua ist umstritten. Seine Helligkeitsunterschiede ließen sich auch erklären, wenn das Objekt wie ein Pfannkuchen aussehen würde. Nahmen die Astronomen diese Form an, konnten sie damit die Bahnabweichungen von 'Oumuamua durch den Einfluss des Sonnenwindes erklärten. Der Himmelskörper wäre dann so etwas wie ein Sonnensegel. So etwas gibt es bisher allerdings nur bei Raumsonden wie der japanischen Sonde Ikarus. Die Wissenschaflter ziehen deshalb die Möglichkeit in Betracht, 'Oumuamua könnte das Sonnensegel eines Raumschiffs von Außerirdischen sein. Das erregte jedoch Widerspruch anderer Forscher. Es gibt keine weiteren Hinweise, dass der Asteroid in Wirklichkeit ein von einer fremden Intelligenz geschaffenes Objekt ist. 'Oumuamua strahlte beispielsweise keine Funksignale aus, als er wochenlang abgehorcht wurde.

'Oumuamua könnte aus Doppelstern-System stammen

So ein Doppelstern-System könnte die Heimat von Oumumamua sein, vermuten kanadische Forscher.

Ein Forscherteam um Alan Jackson von der Universität von Toronto vermutete dagegen, dass der Asteroid aus einem unbekannten Doppelsternsystem herausgeschleudert wurde, als sich dort die Planeten bildeten. In einem System mit zwei Sternen sei das viel wahrscheinlicher als in einem System mit nur einem Zentralgestirn, haben die Wissenschaftler berechnet. Weiter gehen sie davon aus, dass einer der beiden Sterne heiß und massereich war. In einem solchen System gebe es nämlich mehr Objekte aus Gestein. Die Studie des Wissenschaftler-Teams aus Kanada erschien im März 2018 in der Fachzeitschrift "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".

Auf dem Weg in die Ferne

So könnte 'Oumuamua aussehen, vielleicht aber auch ganz anders.

Gewissheit über Gestalt und Herkunft von 'Oumuamua wird man wohl nie gewinnen. Asteroiden und Kometen umkreisen die Sonne auf regelmäßigen Bahnen und kommen irgendwann wieder in die Nähe. 'Oumuamua hingegen ist schon wieder so weit weg, dass auch die stärksten Teleskope ihn nicht mehr sehen. Voraussichtlich 2020 wird er das Sonnensystem verlassen. Vermutlich werden Astronomen aber in Zukunft weitere interstellare Objekte wie 'Oumuamua finden. Möglicherweise erlauben deren Aufbau, Oberfläche und chemischer Zusammsetzung Rückschlüsse auf die Sternensysteme, aus denen sie stammen.