Gletscher-Archiv: Wie Eisbohrkerne die Klimageschichte enthüllen

Um Eisproben zu entnehmen, die durch die Kompression aufeinanderfolgender Schneeschichten über Jahrhunderte hinweg entstanden sind, verwenden Glaziologen eine Kernbohrung. Dabei wird ein vertikaler Schnitt mittels eines Bohrers durchgeführt, der einem stählernen, schraubenförmigen Rohr mit Schneidklingen ähnelt. Dieses Stahlrohr wird durch seine Rotationsfunktion in das Eis getrieben. Sobald es mit Eis gefüllt ist, wird das Rohr herausgezogen, das nun einen als Eisbohrkern bekannten Eiszylinder enthält. Die Eisbohrkerne werden nummeriert und in Schutzhüllen mit Angaben zu Entnahmeort und -tiefe verpackt, dann in isothermischen Boxen für den gekühlten Transport gelagert.

Eisbohrkerne: Einblick in bis zu 800.000 Jahre Klimageschichte

Gemeinsam mit Martin Stocker-Waldhuber arbeitet Andrea Fischer an dem wertvollen Klimaarchiv: "Das Gletschereis enthält viele Luftblasen. Deswegen ist es auch ein fantastisches Archiv, weil wir damit die Luft der Vergangenheit direkt analysieren können", sagt die Glaziologin. Durch die Analyse des Gletschereises, das einen Einblick in bis zu 800.000 Jahre Klimageschichte möglich macht, können Wissenschaftler die Luftverschmutzung vergangener Zeiten nachvollziehen. Sie suchen dabei nach Indizien für menschliche Aktivitäten, die klimatische Veränderungen verursacht haben könnten.

Antikes Rom: Gletschereis speichert Daten zur damaligen Luftverschmutzung

Die im Eis gefundenen Rückstände von Nitrat, Ruß, Sulfat, Blei und anderen Elementen geben Aufschlüsse, die in historischen Aufzeichnungen oft nicht zu finden sind: So zeigte sich zum Beispiel, dass bereits im antiken Rom erhebliche Luftverschmutzung durch giftiges Blei aus dem Bergbau verursacht wurde. Erst nach dem Niedergang des Römischen Reichs verbesserte sich die Luftqualität wieder.

Klima-Vergangenheit: Vergangene Feinstaubwerte im Gletschereis

Eisbohrkerne erlauben es also zunächst, unter anderem vergangene Ökosysteme zu analysieren. Doch die Forschung bleibt hier nicht stehen. So sind zum Beispiel die Daten über die frühere Verschmutzung der Atmosphäre durch Feinstaub rar, was wiederum die Genauigkeit aktueller Klimamodelle einschränkt. Hier ermöglichen es die Eisbohrkerne, Feinstaubkonzentrationen rückblickend zu ermitteln und so die Annahmen in den Klimamodellen zu korrigieren. Dadurch können deutliche Verbesserungen in den Modellierungen erzielt werden, was insbesondere für regionsspezifische Klimaprognosen von großer Bedeutung ist. Diese präziseren Modelle sind entscheidend, um die potenziellen Temperaturanstiege und deren unterschiedliche Auswirkungen in den nächsten 100 Jahren besser vorhersagen zu können.

