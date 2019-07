Ja, es gibt den Klimawandel – trotz schlechten Wetters

Es ist ein Sommer der Temperaturschwankungen: Noch am Sonntag vor einer Woche, am 30. Juni, lag die Höchsttemperatur in München bei 34 °C. Eine Woche später, am vergangenen Sonntag, waren es dann gerade einmal 21 °C. In den Tagen darauf kam es teilweise zu starken Schauern. Der Sommer schien so plötzlich vorbei zu sein wie er gekommen war. Von Klimaerwärmung könne wohl keine Rede sein, spotten deshalb jetzt Klimawandelskeptiker auf Social Media.

Darunter: Die Fraktion der AfD im Bundestag. Sie postete am Dienstag ein Webvideo auf Twitter, in dem sie auf die niedrigen Temperaturen in Hamburg, München und Rostock hinweist.

Der Tweet ist überschrieben mit den Worten "Deutschland bibbert, die Klimaerkältung ist auf dem Vormarsch. Greta, wo bist Du?". Das Video endet mit dem Tipp: "Die Klimaerwärmung kommt. Ziehen Sie sich warm an." Im Bild ist dabei ein Mensch in Regenjacke zu sehen.

Aber es finden sich auch kritische Stimmen unter dem Post. In den Kommentaren moniert ein Nutzer, dass die AfD hier wohl Wetter mit Klima verwechsele. "Zwischen Klima und Wetter nicht unterscheiden zu können, ist schon bezeichnend für den Bildungsstand", schreibt ein anderer.

Wer hat Recht? Ist das, zumindest subjektiv überraschend kalte Juli-Wetter ein Zeichen dafür, dass der Klimawandel nicht stattfindet? Und: Wie viel hat das Wetter mit dem Klima zu tun?

Klima versus Wetter

Die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt es bildhaft: Man kann sich den Zusammenhang zwischen Wetter und Klima ganz gut anhand eines Würfels vorstellen. Die Seite, die gerade oben ist, ist das (aktuelle) Wetter. Das Wetter variiert mit jedem Wurf (Tag). Das Klima hingegen beschreibt, wie oft jede der sechs Seiten im Durchschnitt gewürfelt wird sowie die Wahrscheinlichkeit, dass beispielsweise dreimal die gleiche Seite oben liegt.

Oder noch einfacher ausgedrückt: Wetter ist ein kurzfristiges Phänomen, beim "Klima" hingegen werden aus einer Vielzahl an Wetterbeobachtungen typische Verhältnisse abgeleitet – meist über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren hinweg. Ein einzelnes Wetterphänomen wie ein kühler Regentag im Juli sage deshalb, für sich genommen, wenig aus, erklärt der Meteorologe und BR-Wetterexperte Michael Sachweh.

"Es ist typisch für unser Klima in Mitteleuropa, dass es unbeständig ist. Der Klimawandel ist trotzdem eine unbestrittene Tatsache." Meteorologe und BR-Wetterexperte Michael Sachweh

Ein einziger Sommer mit Rekordtemperaturen ist also genauso wenig ein "Beweis" für den Klimawandel wie ein paar Tage Regen im Juli ein "Beweis" gegen den Klimawandel sind. Diesen Eindruck erweckt aber die AfD in ihrem Video – auch wenn sie es nicht explizit sagt.

Die Temperatur ist in Bayern bereits um 1,4°C gestiegen

Um den Klimawandel nachzuweisen, braucht es also längerfristige Erhebungen, die zeigen, ob sich das Wetter – auch in Bayern – über die Jahrzehnte verändert hat. Und diese Zahlen gibt es. Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz führt in seinem Klima-Report Bayern 2015 gleich mehrere auf. Anbei nur eine kleine Auswahl:

• Im Zeitraum von 1881 bis 2014 ist die Temperatur in Bayern um 1,4°C angestiegen. Besonders deutlich ist der Temperaturanstieg seit Ende der 1980er Jahre: Neun der zehn wärmsten Jahre liegen im Zeitraum ab 1990.

• Sowohl die Anzahl auch die Intensität von Starkregen nimmt zu. Gerade im Bergland kann dies zu Wildbächen und Lawinen führen.

• Es gibt deutlich weniger Schneetage. In den Alpen lässt sich an mehr als jeder zweiten Messstation ein Negativtrend nachweisen.

• Die Jahresdurchschnittstemperatur der bayerischen Flüsse hat sich erhöht – seit 1980 um rund 0,5 °C je Dekade. Das hat Folgen für Tiere und Pflanzen: Temperaturempfindliche Arten wie die Bachforelle und Insekten ziehen sich zurück.

• Auch für Menschen in Bayern hat der Klimawandel Folgen: Insbesondere Hitzewellen sind für Risikogruppen gefährlich. Steigen die Temperaturen von einem auf den nächsten Tag um mehr als 5 °C, wächst die Herzinfarktgefahr für Menschen mit Bluthochdruck und Herz-Kreislauferkrankungen um 60 Prozent.

Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Wetter

Laut Friederike Otto, Leiterin des Environmental Change Institutes an der Universität Oxford, gibt es zwei Haupteffekte, mit denen das Klima das Wetter beeinflusst.

Erstens: Der "thermodynamische Effekt". Dadurch, dass wir mehr Klimagase in der Atmosphäre haben, erhöht sich die globale Mitteltemperatur – die Temperatur der gesamten Atmosphäre. Das bedeutet lokal, dass sich die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen erhöht und die Wahrscheinlichkeit für Kältewellen verringert.

Die wärmere Luft kann mehr Wasserdampf speichern, was dann zu häufigeren und heftigeren Regenfällen führt. Im globalen Durchschnitt gebe es deshalb mehr extreme Regenfälle. Dieser thermodynamische Effekt sei im Prinzip überall auf der Erde gleich.