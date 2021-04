01.04.2021, 16:36 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Ist der Schwamm das älteste Tier der Welt?

Was hat keine Organe, nicht mal Neuronen und lebt meist am Meeresgrund? Richtig, der Schwamm. Forscher haben nun gezeigt: So unspektakulär er auch wirken mag, der Schwamm scheint das erste Tier überhaupt gewesen zu sein.