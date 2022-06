Weltbiodiversitätsrat (IPBES) Der Verfechter der Artenvielfalt

Wir verschmutzen Flüsse und Meere, verseuchen den Boden und vernichten unsere grünen Lungen, die Wälder. Ökosysteme geraten durcheinander, Tier- und Pflanzenarten sterben aus. "Die Biodiversität ist weltweit in der Krise", konstatiert WWF-Generaldirektor Marco Lambertini. Das Klima hat mit dem Weltklimarat (IPCC) einen gewichtigen Fürsprecher. Und unsere Arten samt ihrer Lebensräume? Haben seit wenigen Jahren auch einen hochkarätigen Anwalt, der sie vertritt: Der Weltbiodiversitätsrat (IPBES = Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) setzt sich seit 2012 für den Erhalt der Biodiversität, der biologischen Vielfalt, ein.