Ingenuity ist startklar für den ersten Flug über den Mars

Das Problem bei einem Flug über den Mars

Einen Flug über den Mars gab es bislang noch nie, denn das ist gar nicht so einfach: Auf dem Mars herrscht so dünne Luft, dass es buchstäblich schwer ist, in die Luft zu gehen. Ein Vogel, der dort fliegen wollte, würde sich zwar im ersten Moment sehr darüber freuen, dass er sich viel leichter fühlt als bei uns: Die Anziehungskraft auf dem Mars beträgt nur ein Drittel der Erdanziehungskraft.

Dünne Luft auf dem Mars erschwert das Abheben

Doch jeder Flügelschlag des Vogels ginge weitestgehend ins Leere: Der Luftwiderstand auf dem Mars ist hundertmal geringer als auf der Erde, denn die Dichte der Mars-Atmosphäre beträgt nur ein Prozent der Erdatmosphäre. Die große Herausforderung für die Raumfahrttechnik war es daher, ein besonders leichtes Fluggerät mit sehr starken Rotoren zu entwickeln.

Mars-Hubschrauber Ingenuity hat sehr schnelle Rotoren

Für Ingenuity wurden spezielle, große Rotorblätter aus Karbonfaser angefertigt, die in zwei übereinanderliegenden Rotoren in gegenläufiger Richtung kreisen, und das sehr schnell: Sie drehen sich mit mehr als 2.500 rpm (Umdrehungen pro Minute) - etwa zehnmal schneller als bei normalen Hubschraubern.

Auf dem Mars ist autonomes Handeln gefragt

Eine weitere Schwierigkeit ist, dass sich der Mars-Hubschrauber ja nicht einfach mit einer Fernbedienung steuern lässt: Der Planet Mars ist so weit von der Erde entfernt, dass alle Befehle des Kontrollzentrums der US-Raumfahrtbehörde NASA viele Stunden vorab zum Mars losgeschickt werden. Dort nimmt sie dann der Rover Perseverance in Empfang, der sie dann an Ingenuity weitergibt. Ingenuity muss daher sehr autonom agieren und vor und während des Fluges "eigene Entscheidungen treffen".

Perseverance wird den Erstflug auf dem Mars genau beobachten und auch filmen. Und das so konzentriert, dass der Rover erst etliche Stunden nach dem Flug seine und die von Ingenuity gesammelten Daten zur Erde zurückschickt. Erst am Tag nach dem Jungfernflug kommen sie im Kontrollzentrum an, frühestens am Montagabend ab 17 Uhr unserer Zeit.