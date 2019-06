Hundert Jahre modernes Passagierflugzeug

Passagierflugzeug für die ganze Welt

Das Flugzeug bestand komplett aus einer Leichtmetall-Legierung namens Duralumin. Die Hülle war aus stabilem Wellblech, innen waren deshalb nur wenige Stützelemente notwendig. Wegen der Leichtmetallbauweise war die F 13 zudem deutlich robuster als ihre Vorgänger aus Holz und Stoff. Unterschiedliche Klima- und Wetterverhältnisse machten ihr wenig aus. Das war ein Grund des großen Erfolges der Junkers F 13. Bald flogen die ersten Maschinen in den USA und Kolumbien, wenig später in Kanada, Argentinien, Brasilien, China und Persien. Auch in europäischen Ländern wie Finnland, Schweden, Lettland, Polen, Ungarn, Österreich, Italien und der Schweiz flog die F 13. In den frühen 1920er-Jahren bewältigte sie über zwei Drittel des europäischen Luftverkehrs. Rund 320 Exemplare wurden insgesamt gebaut. Eines davon steht heute im Deutschen Museum in München, ist aber wegen Renovierungsarbeiten dort voraussichtlich erst wieder 2020 zu besichtigen.