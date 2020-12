Große Konjunktion von Jupiter und Saturn - so eng wie selten

Wie es zur Großen Konjunktion kommt

Da die Planeten im Sonnensystem unterschiedlich schnell um die Sonne kreisen, überholen sie sich gegenseitig auch immer wieder, ganz regelmäßig. So auch Jupiter den weiter außen liegenden Saturn: Jupiter braucht zwölf Jahre, um einmal die Sonne zu umrunden, Saturn dagegen dreißig Jahre. Dadurch ist Saturn, wenn Jupiter eine Runde vollführt hat, auf seiner eigenen Bahn ein ganzes Stück weitergezogen. Doch alle 20 Jahre holt Jupiter Saturn ein und überholt ihn erneut auf der Innenbahn: Eine Große Konjunktion findet statt. Zuletzt war das am 31. Mai 2000 der Fall, die nächste nach 2020 wird sich am 31. Oktober 2040 ereignen. Doch beide Male mit weitaus größerem Abstand als diesmal.

Bei jeder Großen Konjunktion unterschiedlich weit entfernt

Der Abstand zwischen Jupiter und Saturn ist bei jeder Großen Konjunktion anders. Würden beide Planeten exakt auf der gleichen Ebene wie die Erde um die Sonne kreisen, gäbe es zur Großen Konjunktion gar keinen Abstand mehr: Jupiter würde Saturn verdecken, so wie der Mond die Sonne bei einer Sonnenfinsternis. Doch die Ebenen beider Planeten sind zueinander und zur Ebene der Erde etwas geneigt. Und die Winkel dieser Neigungen sind bei jeder Großen Konjunktion ein bisschen anders. Jupiter zieht dieses Mal etwas unterhalb von Saturn vorüber.

Zur Großen Konjunktion im Jahr 2000 betrug der Abstand zwischen Jupiter und Saturn 1,9 Grad, ähnlich eng wird es bei der Großen Konjunktion in zwanzig Jahren wieder sein. Das entspricht etwa einem Fingerbreit Abstand an Ihrem ausgestreckten Arm. Diesmal, am 21. Dezember 2020, ist der Abstand viel kleiner: Sechs Bogenminuten - das sind gerade mal fünf Prozent davon, ein Zwanzigstel. Jahrhundertelang gab es keine so enge Stellung der beiden großen Planeten mehr. Erst 2080 wird es nochmals so eng werden.