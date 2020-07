Globaler E-Waste-Monitor 2020: Viel mehr Elektroschrott weltweit

Allein im vergangenen Jahr 2019 kamen weltweit 53,6 Millionen Tonnen Elektroschrott zusammen. Das ist etwa so viel, wie alle erwachsenen Europäer zusammen wiegen. Oder 350 große Kreuzfahrtschiffe. Oder tausendmal die Titanic. Auf jeden Fall sehr viel. Und leider immer mehr, wie der jährliche "Global E-Waste Monitor 2020" feststellt: Seit 2014 hat die Masse an Elektroschrott (E-Waste) um mehr als ein Fünftel zugenommen. Damit ist er im Bereich des häuslichen Mülls der am schnellsten wachsende Abfallstrom.

Warum es immer mehr Elektroschrott wird

Hauptgründe für das Anwachsen des Elektroschrottberges sind laut den Autoren der Studie vor allem der zunehmende Konsum an Elektro-Produkten, deren Kurzlebigkeit und die Schwierigkeiten, Elektrogeräte reparieren zu lassen. Auffallend sei auch der überdurchschnittliche Zuwachs bei den sogenannten Wärmetauschern: Kühlschränken und Klimaanlagen. Der sei vor allem durch wachsenden Konsum in ärmeren Ländern entstanden, wo diese Geräte den Lebensstandard wesentlich verbessern.

Und die Autoren fürchten, dass dieser Schrottberg in den kommenden Jahren weiter steil ansteigen wird. Bis zum Jahr 2030 könnte die globale jährliche Elektroschrott-Produktion bei 74 Millionen Tonnen liegen - und hätte sich dann in nur 16 Jahren verdoppelt.

Deutschland ist ganz vorn dabei

Zwar fielen in Deutschland 2019 nur knapp zwei Millionen Tonnen Elektroschrott an (zwölf Millionen Tonnen in ganz Europa), während über 46 Prozent in Asien entstanden (knapp 25 Millionen Tonnen), doch umgerechnet auf den Pro-Kopf-Anteil ragen wir hierzulande hoch aus dem Schrotthaufen heraus:

Mehr als 20 Kilogramm Elektroschrott pro Kopf entstehen in Deutschland, genau wie in den USA. Der weltweite Durchschnitt liegt mit 7,3 Kilogramm E-Waste pro Kopf weit darunter. Menschen in Afrika haben daran den kleinsten Anteil mit gerade einmal 2,5 Kilogramm Elektroschrott pro Person und Jahr.

Dafür wird in Deutschland nach Angaben der Entsorger ein sehr hoher Anteil wieder dem Wertstoff-Kreislauf zugeführt: Die Recyclingrate liegt bei uns über 50 Prozent. Weltweit sieht das leider ganz anders aus.