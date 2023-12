Fragen und Antworten zu Infektionen mit dem RS-Virus

Wann sollten Eltern mit kranken Kindern zum Arzt?

Das Youtube-Video des REspiratory Syncytial virus Consortium in EUrope (RESCEU) kann nur eine erste Orientierung sein. Eltern sollten mit ihrem Säugling zum Arzt gehen, sobald es Hinweise auf schwere Atemprobleme gibt. Anzeichen dafür sind schnelles und angestrengtes Atmen. Auch ein trockener, knisternder Husten kann ein RSV-Symptom sein. Verhält sich das Kind auch sonst anders? Ist es schwach? Trinkt es kaum oder wenig? Beim Kinderarzt kann via Abstrich festgestellt werden, ob es sich um eine Erkältung oder eine Infektion mit dem RS-Virus handelt. So können dann die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden.

Unterschätzte Gefahr: Das RS-Virus kann auch Erwachsene treffen

Gefährlich kann das RS-Virus auch für ältere Menschen werden. Oder für alle, die sich zum ersten Mal mit dem Virus infizieren und deren Immunsystem den Erreger deshalb noch nicht kennt. Das RS-Virus würde bei Erwachsenen teilweise unterschätzt, so der Infektiologe Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing. Er ist der Ansicht, dass das RS-Virus als Gefahr für ältere Menschen bisher zu wenig Beachtung gefunden habe: "RSV ist aus meiner Sicht eine völlig unterschätzte Atemwegserkrankung nicht nur für Kleinkinder, sondern auch für ältere Erwachsene." Wendtner bewertet das Virus als "mindestens so gefährlich wie Influenza". Zudem sei es sehr ansteckend.

Der Infektiologe führt Zahlen von 2022 aus den USA an, die für ihn beunruhigend seien: Danach wurden 177.000 erwachsene Menschen, die an dem RS-Virus erkrankt waren, ins Krankenhaus eingeliefert. 14.000 verstarben. Die Zahl der Kinder unter fünf Jahren, die stationär behandelt wurden, belief sich auf 58.000. Von ihnen sind rund 500 verstorben. Deshalb plädiert Wendtner ebenfalls für eine Impfung bei Älteren ab 60 Jahren sowie Risikopatienten.

Gibt es eine Impfung gegen das RS-Virus?

Seit diesem Jahr (2023) sind die beiden Impfstoffe Abrysvo und Arexvy auf dem Markt. Der Impfstoff Abrysvo wurde in Europa im Sommer für Schwangere zugelassen. Er ist auch zur aktiven Immunisierung von Personen ab 60 Jahren geeignet. Arexvy ist ebenfalls für diese Altersgruppe zugelassen, anders als Abrysvo jedoch nicht für Schwangere.

Impfung von Erwachsenen - auch zum Schutz der Kinder

Um Risikopatienten zu schützen, empfiehlt Dr. Gunther Gosch, Kinder- und Jugendarzt aus Magdeburg, die Möglichkeiten zur breiten medizinischen Vorsorge wahrzunehmen, darunter die Impfung älterer Menschen und eine Impfung in der Schwangerschaft, um Neugeborene vom ersten Atemzug an vor RSV zu schützen.

Würden diese Impfmöglichkeiten genutzt, sei er zuversichtlich, dass es RSV in etwa fünf Jahren nicht mehr in der Heftigkeit wie in den vergangenen Jahren geben werde, sagt Marcus Krüger, Chefarzt der Kinderintensivstationen in der München Klinik Schwabing und Harlaching: "Ältere Menschen können sich mit der neuen aktiven Impfung effektiv schützen. Für die Kindermedizin ist das wichtig, weil dann die Großelterngeneration als Infektionsquelle für Säuglinge wegfällt."

Wie schützen geimpfte Mütter ihren Nachwuchs?

Werdende Mütter, die sich in der Schwangerschaft gegen RSV impfen lassen, übertragen ihren Impfschutz auf das noch ungeborene Kind. Die nach der Impfung von der Schwangeren gebildeten Antikörper gehen über die Plazenta in das Blut des ungeborenen Kindes über. Das Neugeboren profitiert dann von Geburt an für eine bestimmte Zeit von diesem Nestschutz und ist gegen bestimmte Erreger immun.

Wie wird das RS-Virus übertragen?

Das RS-Virus wird überwiegend durch Tröpfcheninfektion übertragen, das heißt von erkrankten Personen, die husten und niesen. Wenn man diese Tröpfchen einatmet, können die Erreger in die Schleimhäute eindringen. Aber auch via Schmierinfektion kann sich das Virus verbreiten, zum Beispiel über kontaminierte Oberflächen, die ein Erkrankter mit seinen Händen berührt hat. Deshalb ist - wie bei allen Infektionskrankheiten - Handhygiene besonders wichtig.

Wie lange dauert die RSV-Saison?

Ähnlich wie die Grippe-Saison dauert die RSV-Saison üblicherweise bis April. Sie beginnt aber meist schon im Herbst. Die Grippe erreicht ihren Höhepunkt in der Regel erst Anfang des neuen Jahres.