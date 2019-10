Gefährlich: Polio-Impfquoten in Deutschland sind zu niedrig

Noch nicht alle Virustypen der Polio sind ausgerottet

Seit 1992 ist in Deutschland keine Polio-Infektion mehr aufgetreten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich zum Ziel gesetzt, dass die ganze Welt poliofrei wird. Ursprünglich wollte sie die Kinderlähmung 2016 auf die Liste der weltweit ausgerotteten Krankheiten setzen. Das gelang aber nur mit einem der drei Virentypen, die wild zirkulieren. An Polio sind drei verschiedene Viren beteiligt.

Einige Risikoländer sind nicht poliofrei

In Nord- und Südamerika gibt es seit 1994 keine Kinderlähmung mehr, im westpazifischen Raum seit dem Jahr 2000 und im europäischen Raum seit 2002, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. In einigen wenigen Ländern kommt Polio aber immer noch vor, sodass die Infektion wieder eingeschleppt werden kann - sei es durch Reisen, Migration oder Flucht. Je mehr Menschen in Deutschland nicht geimpft sind, desto bessere Chancen hat die Krankheit.

Pakistan und Afghanistan sind betroffen

Kriege und Krisen machen die Hoffnung zunichte, auch den letzten Virustyp endgültig auszurotten. Nach Angaben von Unicef müssen jedes Jahr allein 450 Millionen Kinder in Risiko-Ländern gegen Polio immunisiert werden, was oft nicht gelänge, weil es zu viel Armut, mangelnde Strukturen im Gesundheitswesen und eine unzureichende Sicherheitslage gäbe, meint Tarneden. Allein in Pakistan wurden nach RKI-Angaben bis Anfang Oktober 72 neue Polio-Fälle gemeldet. Impfgegner und Attacken auf Impfhelfer würden Impfkampagnen behindern. Auch in Afghanistan führe die mangelnde Sicherheitslage seit diesem März zu fünf Millionen ungeimpften Kindern mehr.

Impfaktion in Afrika sind erfolgreich

In afrikanischen Ländern gebe es aber auch Erfolge mit Impfkampagnen. Das Kinderhilfswerk beschafft jedes Jahr eine Milliarde Impfdosen für die Mehrfach-Immunisierung gegen Polio. Das sei die Hälfte des weltweiten Bedarfs, so Tarneden.

Wie wird Kinderlähmung übertragen?

Eine Impfung ist also immer noch wichtig, um eingeschleppte Fälle zu verhindern. Das Poliovirus wird hauptsächlich fäkal-oral übertragen. Schon kurz nach Infek­tions­be­ginn kommt es zu massiver Virusreproduktion im Darm, sodass infektiöse Viren via Darm ausgeschieden werden. Auch im Rachen kann sich das Virus vermehren und über den Luftweg verbreitet werden. Schlechte hygienische Verhältnisse begünstigen die Ausbreitung von Poliovirus-Infektionen.

Wie verläuft Kinderlähmung?

In den allermeisten Fällen verläuft die Krankheit ohne Symptome. Vier bis acht Prozent haben leichte Beschwerden wie Fieber, Schnupfen, Darmentzündung und Abgeschlagenheit. Dazu können Nackensteife, Rückenschmerzen und Muskelkrämpfe kommen. Ist auch das Zentralnervensystem von der Infektion betroffen, entwickeln sich die gefürchteten Lähmungen. Dies ist bei circa einem Prozent der Infizierten der Fall.

Spätfolge Post-Polio-Syndrom

Eine tückische Spätfolge der Krankheit ist das sogenannte Post-Polio-Syndrom. Diese trifft Jahre bis Jahrzehnte nach der ersten Erkrankung 25 Prozent der Patienten. Sie ist gekennzeichnet durch Muskelschwäche und Muskelschwund. Die Betroffenen leiden oft unter Schmerzen in Muskeln und Gelenken, Müdigkeit, vermehrtem Frieren und Nervenschmerzen.

Keine Schluckimpfung mehr

Die Polio-Impfung ist heute Teil der Kombinationsimpfungen für Kleinkinder. Einen kompletten Schutz vor Kinderlähmung gibt es durch vier Impfdosen, die innerhalb der ersten zwei Lebensjahre in Kombination mit anderen Schutzimpfungen erfolgen sollten. Im Alter von 9 bis 17 Jahren sollte die Polio-Impfung dann noch einmal aufgefrischt werden. Danach wird sie nur noch bei Reisen in Risiko-Länder empfohlen. Erwachsene sollten ihren Impfstatus überprüfen lassen.

In Deutschland wird heute mit einem inaktiven Stoff gegen Polio geimpft, der gespritzt wird. Die früher übliche Schluckimpfung mit einem Lebendimpfstoff gibt es hierzulande nicht mehr. So werden auch die seltenen Krankheitsausbrüche durch einen Lebendimpfstoff verhindert. Die Kombinations­impfstoffe sind gut verträglich.