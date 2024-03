Forschung für die Praxis: 75 Jahre Fraunhofer-Gesellschaft

Am 26. März 1949 wird in München die "Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V." gegründet. Sie soll nach dem Zweiten Weltkrieg helfen, die industrienahe Forschung wiederaufzubauen und so die Wirtschaft zu beleben.

Neben der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), die sich der Grundlagenforschung widmet, soll die Fraunhofer-Gesellschaft die dritte Forschungsinstitution außerhalb der Hochschulen in Deutschland werden. Zunächst kümmert sie sich aber vorwiegend nur um Verwaltungsaufgaben, nämlich Fördermittel bereitzustellen. Am 1. Juni 1954 wird dann in Mannheim das erste Fraunhofer-Institut gegründet, das Institut für angewandte Mikroskopie, Photographie und Kinematographie IMPK.

Heute arbeiten über 30.000 Menschen für die Fraunhofer-Gesellschaft und ihre 76 Institute und Forschungseinrichtungen. Damit ist sie die größte Organisation für angewandte Forschung in Deutschland.

Forschung für die Anwendung in der Praxis

Namensgeber der Fraunhofer-Gesellschaft ist Joseph von Fraunhofer. Der 1787 in Straubing geborene Optiker entwickelte Fernrohre, Mikroskope und andere optische Instrumente, mit denen er unter anderem die Spektrallinien im Sonnenlicht entdeckte. Mit seinen Erfindungen war er auch als Unternehmer in Benediktbeuern und München sehr erfolgreich. Die Kombination von wissenschaftlicher Arbeit und deren praktischer Anwendung machten ihn zum Vorbild der Fraunhofer-Gesellschaft, die Forschung fördern will, die sich praktisch einsetzen und mit der sich Geld verdienen lässt.

MP3: Die bekannteste Innovation eines Fraunhofer-Instituts

Viele technische Innovationen stammen aus Fraunhofer-Instituten. Bekanntestes Beispiel ist das MP3-Format. Im Jahr 1989 meldete das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen-Tennenlohe dieses Verfahren zur Codierung von Audio-Daten zum Patent an. Mit ihm lässt sich die Datenmenge und damit die Dateigröße stark reduzieren, ohne dass die Klangqualität deutlich leidet. Heute ist das MP3-Verfahren nahezu Standard beim Speichern und Übertragen digitaler Audio-Daten im Internet.