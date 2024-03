EU-Umweltagentur: Europa muss mehr gegen Klimarisiken tun

Extreme Wetterereignisse wie Hitze, Dürre und Starkregen werden sich in Europa verschlimmern und die Lebensbedingungen auf dem gesamten Kontinent beeinträchtigen, etwa durch Waldbrände und Überschwemmungen. Zu diesem Ergebnis kommen selbst die optimistischsten Szenarien der Erderwärmung, meldet die Europäische Umweltagentur (EUA). Sie veröffentlichte heute erstmals ihre europäische Klimarisikobewertung (European Climate Risk Assessment, EUCRA).

Der Bericht soll Politik und Wirtschaft helfen, Maßnahmen zu ergreifen, um sich an den Klimawandel anzupassen. Die bisher ergriffenen würden nicht mit den sich rasant verschärfenden Risiken Schritt halten. Viele Maßnahmen nähmen zudem viel Zeit in Anspruch. Daher sei es bei manchen Klimarisiken schon jetzt notwendig, sofort zu handeln, obwohl noch kein kritisches Niveau erreicht sei.

Kombinierte Klimarisiken

In manche Regionen Europas kommen mehrere Klimarisiken zusammen. Südeuropa ist besonders gefährdet durch Waldbrände sowie Hitze und Wasserknappheit. Sie beeinträchtigen die landwirtschaftliche Produktion und die Gesundheit und erschweren die Arbeit im Freien. Überschwemmungen, Erosion und das Eindringen von Salzwasser bedrohen tief gelegene Küstenregionen Europas. Gerade dort liegen viele dicht besiedelte Städte.

Die Daten für die EUCRA-Bewertung stammen unter anderem aus den aktuellen Berichten des sogenannten Weltklimarates (IPCC), des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus, der Gemeinsamen Forschungsstelle (Joint Research Centre, JRC) der Europäischen Kommission und von weiteren Forschungsprojekten der EU und ihrer Mitgliedsländer.

Fünf Gruppen von Klimarisiken in Europa

Der Bericht hat 36 Hauptklimarisiken für Europa ermittelt und in fünf großen Gruppen zusammengefasst: Ökosysteme, Nahrungsmittel, Gesundheit, Infrastruktur sowie Wirtschaft und Finanzen. Mehr als die Hälfte dieser Risiken erfordere sofortiges Handeln, lautet die Bewertung. Bei acht davon bestehe hohe Dringlichkeit. Vor allem sei es wichtig, Ökosysteme zu erhalten, Menschen vor Hitze zu bewahren, sie vor Überschwemmungen und Waldbränden zu schützen und gegenseitige Hilfe, wie den Solidaritätsfonds der Europäischen Union, zu stärken.

Risiken wegen zu viel und zu wenig Wasser

Die Risiken in der Gruppe der Ökosysteme erfordern laut der Bewertung fast alle dringende oder intensivere Maßnahmen. Besonders schwerwiegend werden die Risiken für die Meeres- und Küstenökosysteme eingestuft.

Bei der Produktion von Nahrungsmitteln sind wegen Hitze und Dürre in Südeuropa laut des EUCRA-Berichts die Risiken für den Pflanzenanbau und die Trinkwasserversorgung bereits auf einem kritisch hohen Niveau. Aber auch die Länder Mitteleuropas seien gefährdet. Eine Lösung wäre, die Ernährung teilweise von Fleisch und Milchprodukten zu nachhaltig angebauten pflanzlichen Eiweißen, zum Beispiel Hülsenfrüchten, umzustellen. Das würde den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft und die Abhängigkeit von importierten Futtermitteln verringern.

Auch in Bayern rückt mehr und mehr ins Bewusstsein, dass es ein Problem mit Wassermangel gibt, sagt Harald Kunstmann, der in Garmisch-Partenkirchen am "Campus Alpin" des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) forscht: "Mit diesen Trockenperioden sind massive Veränderungen für die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft verbunden. Aber auch für die Energiewirtschaft, die das Wasser zum Kühlen und für Produktionsprozesse benötigt." Auf der anderen Seite gebe es in Bayern aber auch Risiken für Hochwasser und Starkregen, also Probleme mit zu viel Wasser.

Gefahren für Infrastruktur, Wirtschaft und Gesundheit

Hitze bedroht nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die menschliche Gesundheit, ganz besonders bei denen, die im Freien arbeiten müssen oder ein hohes Lebensalter erreicht haben. Gefährdet ist auch, wer in einer Wohnung und/oder einer städtischen Gegend lebt, die sich stark aufheizt, und nicht für ausreichend Kühlung sorgen kann.

Wenn sich extreme Wetterereignisse häufen, steigen die Risiken für die Infrastruktur in Europa wie die Energie- und Wasserversorgung oder den Verkehr. Hochwasserrisiken an den europäischen Küsten wurden aus Sicht des EUCRA-Berichts zwar bisher relativ gut bewältigt, doch steigende Meeresspiegel und Veränderungen der Sturmmuster könnten verheerende Auswirkungen auf Menschen, Infrastruktur und Wirtschaft haben. In Südeuropa kommen wegen Hitze und Dürren erhebliche Risiken auf die Energieversorgung zu.

Auch das europäische Wirtschafts- und Finanzsystem steht vor zahlreichen Klimarisiken. Klimaextreme können beispielsweise dazu führen, dass die Prämien für Versicherungen teurer werden und Hypotheken gefährdet sind. Für die europäischen Staaten kann das höhere Ausgaben und höhere Kreditkosten bedeuten.

Mehr Zusammenarbeit, um Klimarisiken zu verringern

Der Klimarisikobericht bescheinigt der EU und ihre Mitgliedstaaten zwar beträchtliche Fortschritte bei der Vorbereitung auf diese Risiken. Deren Niveau steige allerdings rapide. Angesichts dessen würden diese Maßnahmen zu langsam umgesetzt.

Bei den meisten im EUCRA-Bericht genannten großen Klimarisiken stehen die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten gemeinsam in der Verantwortung. Sie sollten daher zusammenarbeiten und auch die regionale und lokale Ebene einbeziehen, um die Klimarisiken in Europa anzugehen und zu verringern.