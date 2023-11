Eiserne Hand aus dem Grab: Staunen statt gruseln

Raffiniert: Die "Eiserne Hand" des Ritters Götz von Berlichingen

Bei anderen mittelalterlichen Handprothesen gab es durchaus auch schon bewegliche Teile. Eine der berühmtesten "Eisernen Hände" ersetzte dem Ritter Götz von Berlichingen ab 1530 die rechte Hand. Genauer gesagt waren es sogar zwei eiserne Hände, wobei die jüngere der beiden aus dem Jahr 1530 die raffiniertere ist. Bei ihr lassen sich alle Finger einzeln bewegen und auch an mehreren Gelenken beugen.

Allerdings nicht wie bei modernen Prothesen durch Muskelsignale oder gar neuronale Steuerung, sondern nur mit der anderen Hand. Die so abgewinkelten Finger fixierten sich in der eingestellten Position, per Knopfdruck konnte diese Arretierung wieder gelöst werden. Zu sehen ist die "Eiserne Hand" vom Götz von Berlichingen in seiner ehemaligen Burg, der Götzenburg Jagsthausen in Baden-Württemberg.

Älteste europäische Prothese noch tausend Jahre älter

Die Prothese wurde in Europa nicht erst im Mittelalter erfunden. 2013 wurden im österreichischen Kärnten die rund 1.500 Jahre alten Überreste einer Leiche mit einer Fußprothese entdeckt. Das Österreichische Archäologische Institut (ÖAI) berichtete darüber im "International Journal of Paleopathology". Und in Ägypten erhielt eine Frau offenbar schon vor 3.000 Jahren hölzernen Ersatz für eine verlorene Zehe.

Berühmte Gesichtsprothese: Silberne Nase

Nicht nur Gliedmaßen oder Teile davon wurden ersetzt, in der Frühen Neuzeit gab es auch ein ziemlich berühmtes Beispiel für eine Prothese im Gesicht: Dem berühmten Prager Hofastronomen Tycho Brahe (1546-1601) war seine Nase abhandengekommen, die fortan eine aus Silber gefertigte Prothese ersetzte.