Doppelgänger sind sich nicht nur äußerlich ähnlich

Diesen 16 Paaren entnahmen die Wissenschaftler Speichelproben und führten verschiedene Erbgut-Analysen durch. Das Ergebnis bei neun Paaren, die von den Forschern als "Ultra"-Doppelgänger bezeichnet wurden: In mehr als 19.000 Genvarianten von 3.730 Genen stimmten sie überein. Bei allen 16 untersuchten Paaren zeigte sich: Viele hatten ein ähnliches Gewicht, ähnliche biometrische Merkmale, also zum Beispiel eine ähnliche Gesichtsgeometrie und einen ähnlichen Fingerabdruck.

Forscher: Ähnliche Gene heißt nicht nur ähnliches Erscheinungsbild

Insgesamt untersuchten die Wissenschaftler um Esteller 68 biometrische Daten und Verhaltensmerkmale der Doppelgänger-Paare und konnten dabei nicht nur physische Ähnlichkeiten feststellen. Auch das Bildungsniveau und Gewohnheiten, wie zum Beispiel Rauchen, waren bei den untersuchten Doppelgänger-Paaren ähnlich. Die Forscher folgern daraus: Ähnliche Gene haben nicht nur Einfluss auf das Erscheinungsbild, sondern führen auch zu einem ähnlichen Lebensstil mit ähnlichen Gewohnheiten und ähnlichem Bildungsniveau.

Doppelgänger-Studie: Was kann sie für die Zukunft bedeuten?

Obwohl die geringe Anzahl der Teilnehmer eine Schwäche der Studie ist, sieht Erstautor Esteller einen umfassenden Nutzen der Untersuchungen. Die gewonnen Erkenntnisse könnten in Bereichen wie Biomedizin, Evolution und Forensik weiterhelfen, so der spanische Wissenschaftler.

"Und in der Medizin können wir möglicherweise das Genom einer Person aus der Gesichtsanalyse ableiten und dies daher als Pre-Screening-Tool verwenden, um das Vorhandensein von genetischen Mutationen im Zusammenhang mit Krankheiten zu erkennen und Präventionsstrategien in einem frühen Stadium anzuwenden ", sagt Esteller zur Veröffentlichung der Studie, die am 23. August 2022 im Fachmagazin "Cell Reports" erschienen ist.