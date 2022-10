20. Oktober 2010 Internationaler Tag des Faultiers

Donnerstag, 20. Oktober 2022 Autor(in): Anja Mösing Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Bloooooß kein Stress! Wozu denn?

Leger! Leger! Das ist heute das Motto.

Wer weiß denn schon, wie‘s weiter geht? Na, eben.

Natürlich, wer sowieso meist rumhängt, tut sich leicht mit meiner Haltung. Und Blätter? Leute ... Blätter wird es immer geben. Irgendwo.

Am besten natürlich gleich nebenan.

Kalorienverbrauch gegen Null

Okay, einmal den langen Arm ausstrecken: Wow! Das ist schon ganz schön ... naja, was soll ich sagen?

Schon ganz schön anstrengend. Mann!

Die langen Krallen mal strecken und Jaaaa: Da haben wir‘s doch schon.

Ein Blatt. Mmm. Ein Ameisenbaum-Blatt! Exzellent!

Ameisenbaumblätter sind die besten. Groß und ... grün.

Der ganze Baum ist voll davon hier oben. Naja, Baumkrone: 16 Meter hoch, sind wir hier schon. Egal. Wenn meine Pfote zugreift, um einen Ast: Leger!

Keine Anstrengung! Null. Kalorienverbrauch? Fast null.

Wie bei den Menschen, wenn sie, naja, eine Hand einfach so halten: offen.

Also weil heut dieses Datum ist, der 20. Oktober: Internationaler Tag des Faultiers und so, da erzähl ich natürlich noch bisschen was, Ehrensache! Auch wenn ich schon wieder etwas ... schläfrig ... werde. Also, das Wichtigste: Wir schlafen fast 18 Stunden am Tag. Immer schön hier oben, in den Baumkronen. Runter gehen wir nur, wenn‘s echt sein muss.

Hashtag: Toilette! Einmal die Woche. Reicht völlig.

Und unser Fell, Leute, das ist der Hammer! Regenjacke ist nichts dagegen. Von diesem Fell perlt alles ab. Aber jetzt die Ohren spitzen: Wir lassen auch was im Fell wachsen! Flattermänner. Also Motten.

Und bis die abheben sind die ja, na? Raupen! Genau. Und die krabbeln auch bei uns im Fell rum. Und jetzt kommt der Clou: weil die Raupen für ihren eigenen Hashtag: Toilette auch in unserem Fell bleiben, können echte grüne Algen mitten im Fell wachsen, wie im Gemüsegarten. Algen. Genau!

Auch: exzellenter Geschmack. Und Tarnfarbe schenken die uns noch dazu. Symbiose! Leger, oder? Fellputzen? Komplett unsinnig! Machen wir nicht.

Eine Frage der Strategie

Und jetzt noch was ganz Großes zum heutigen Faultier-Tag: Wir hatten Vorfahren, die waren nicht so wie wir ... Also doch auch. Also, die lebten wie wir nur in Südamerika, klar. Aber, jetzt kommt’s: diese Vorfahren waren groß wie Elefanten! Wirklich. Vier Tonnen schwer. Riesenfaultiere! 700.000 Jahre gabs die auf der Erde und dann - nicht mehr. Vor 10.000 Jahren war plötzlich Schluss. Schuld waren Klimaschwankungen, sagen die einen. Heißt: Futtermangel. Schuld waren die Menschen, sagen die anderen. Denn diese elefantengroßen Riesenfaultiere lebten am Boden. Natürlich leichte Beute für die ersten Menschen. Schlimm. Naja, ist lange her.

Aber eins noch: Langsamkeit muss nicht dumm sein. Wer langsam ist, braucht wenig Energie. Und Ameisenbaumblätter, man, die geben echt wenig Energie. Da wird man zum Experten. Zum Strategen.