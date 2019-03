Faultiere Die Entschlüsselung der Langsamkeit

Im Fell von Faultieren leben Algen und Motten.

Dreifinger-Faultiere begeben sich einmal pro Woche auf den Boden und setzen dort ihren Kot ab. Lange war unklar, warum sie das Wagnis in Kauf nehmen, während dieser Zeit von Raubtieren gefressen zu werden. Zumal ihre Verwandten, die Zweifinger-Faultiere, ihr Geschäft gleich vom Baum aus erledigen. Forscher um Jonathan Pauli von der University of Wisconsin-Madison sind den Dreifinger-Faultieren auf den Pelz gerückt und haben einen möglichen Grund gefunden: In den frischen Kot der Faultiere legen Motten, die im Fell der Tiere leben, ihre Eier ab. Er dient den Larven als Nahrung, die - zu Motten herangewachsen - wieder zu einem Faultier fliegen. Die Insekten bringen Nährstoffe ins Fell, die winzigen Algen dort als Nahrungsgrundlage dienen. Für die Faultiere sind die Algen eine leicht verdauliche und fettreiche Ergänzung ihres Speiseplans, für die sich nicht anstrengen müssen.