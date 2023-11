"Nope!" Der Schlangenträger ist noch immer kein 13. Sternzeichen

Sternbild oder Sternzeichen: Das ist der Unterschied

Den grundlegenden Unterschied zwischen Sternbild und Sternzeichen hat die NASA in ihrem Post auf den Punkt gebracht: Es geht um die Frage: Astronomie oder Astrologie?

Die Astronomie erforscht und beschreibt Himmelsphänomene wissenschaftlich - Sonne, Mond, Sterne, ferne Galaxien oder nahe Planeten. Sterne bilden am Himmel so auffällige Gruppierungen (Konstellationen), dass sie schon seit Langem zu Sternbildern zusammengefasst werden. Diese Figuren haben nichts mit einer physikalischen Zusammengehörigkeit der jeweiligen Sterne zu tun, die oft Hunderte von Lichtjahren voneinander entfernt sind. Ein Sternbild dient in der Astronomie vor allem der Beschreibung: Objekte, die in diesem Sternbild zu finden sind, werden meist nach dem Sternbild benannt. Auch Sternschnuppen-Schwärme tragen ein Sternbild in ihrem Namen.

Die in der Astrologie genutzten Sternzeichen haben hingegen mit den wirklichen Sternbildern nicht mehr viel zu tun und spielen vor allem bei Horoskopen eine Rolle. Ursprünglich dienten sie einer Strukturierung des Jahresablaufs. Der Himmelskreis mit 360 Grad wurde dafür in zwölf gleich große Stücke unterteilt: Jedes Sternzeichen war dreißig Grad breit. Die astronomischen Sternbilder haben dagegen unterschiedliche Größen.

Die Sonne wandert im November durch den Schlangenträger

Anders als bei den Horoskop-Sternzeichen dauert die scheinbare Wanderung der Sonne durch ein Sternbild ganz unterschiedlich lange. Mal mehr als einen Monat, mal nur ein paar Tage. Vor dem Skorpion, der auf Höhe der Planetenebene ganz schmal ist, befindet sich die Sonne beispielsweise nur sechs Tage lang, dann wechselt sie in den Schlangenträger: vom 29. November bis zum 17. Dezember.

Um Ihr Horoskop brauchen Sie sich aber nicht zu sorgen: Astrologisch gesehen steht die Sonne dann bereits im Schützen.

Das Sternbild Schlangenträger am Sternenhimmel sehen

Im November können Sie den Schlangenträger nicht sehen, weil er sich gerade hinter der Sonne befindet - am Taghimmel. Erst ab Februar taucht das Sternbild langsam wieder am Firmament auf. Ideal steht es dann im Juli, wenn die Sonne auf der entgegengesetzten Seite der Erde zu sehen ist.