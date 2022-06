Infektion mit Borna-Virus: Gefährlich, aber sehr selten

Borna-Virus-Symptome: Kopfschmerzen, Fieber, Sprachstörungen

Der Erreger findet sich bei Infizierten in manchen Fällen zwar in geringen Mengen im Blut, jedoch ist eine natürliche Ansteckung von Mensch zu Mensch laut dem Friedrich-Loeffler-Institut nicht möglich. In Ausscheidungen der infizierten Personen befanden sich keine Viren. Das sei auch bei Säugetieren wie Pferden oder Schafen der Fall, die in der Vergangenheit ebenfalls durch das Borna-Virus erkrankten, dieses aber nicht weitergegeben haben.

Eine Ansteckung mit dem Borna-Virus führt in der Regel zu einer schweren Gehirnentzündung. In den meisten Fällen berichten Betroffene anfangs von einem allgemeinen Krankheitsgefühl, Kopfschmerzen und Fieber. Später kommt es häufig zu neurologischen Einschränkungen wie Sprachproblemen oder motorischen Störungen beim Gehen bis der Erkrankte nach wenigen Tagen oder Wochen in ein Koma fällt.

Seltene Krankheit: Teile Bayern Kerngebiet des Borna-Virus

Die Infektionszahlen lagen 2021 mit sieben Ansteckungen deutlich über den Werten der vergangenen Jahre. Fünf Infektionen davon meldeten die Gesundheitsämter in Bayern. Weite Teile Bayerns gelten als Kerngebiet des Borna-Virus, weshalb vor zwei Jahren das Forschungsprojekt "Bornavirus Focal Point Bayern" als Zusammenarbeit des Instituts für Klinische Mikrobiologie und Hygiene am Universitätsklinikum Regensburg und des Gesundheitsamtes Regensburg ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen des Projekts untersuchen Forschende Übertragungswege und arbeiten an Möglichkeiten, um das Virus in Laboren besser zu diagnostizieren.

Ulrike Protzer, Virologin an der TU München, sieht in der Region keine besondere Bedrohung: "Warum haben wir in München den ersten Sars-Cov-2-Fall und den ersten Affenpockenfall entdeckt? Weil wir einfach gut vernetzt sind und weil wir die entsprechenden diagnostischen Möglichkeiten haben. Deswegen sind wir oft ein bisschen schneller als im Rest von Deutschland".

Besondere Vorsicht und Handschuhe in betroffenen Gebieten

Dennoch sind vor allem in Gebieten, in denen bereits Infektionsfälle bekannt sind, einige Dinge zu beachten. So ist es beispielsweise empfehlenswert, bei der Arbeit in Schuppen, Ställen oder im Garten Handschuhe zu tragen. Das Robert Koch-Institut rät außerdem dazu, tote Mäuse mit Reinigungsmitteln zu besprühen und diese dann in einer geschlossenen Plastiktüte zu entsorgen.

Direkter Kontakt mit Feldspitzmäusen sollte in jedem Fall vermieden werden. Elke Reinking weist außerdem darauf hin, Nahrungsquellen für die Nager wie beispielsweise Katzenfutter oder Küchenmüll unzugänglich zu lagern, um die Tiere nicht anzulocken.