Blätterregen: Wohin mit dem Herbstlaub?

Hier muss das Laub weg

Entfernen muss man das Laub dagegen immer vom Rasen, damit die Gräser darunter nicht faulen. Wege und Treppen werden auch gekehrt, damit man auf feuchtem Laub nicht ausrutscht. Vom einem Teich sollten Sie Laub umgehend abfischen, bevor es untergeht und am Teichgrund vermodert. Denn dort entzieht es beim Verrotten Wassertieren und -pflanzen lebensnotwendigen Sauerstoff und setzt Faulgase frei.

Laubsauger: Gefahr für die Gesundheit

Laubsauger und -bläser sind zwar nicht verboten, aber für die Ohren eine reine Qual: Sie werden zwischen 90 und 120 Dezibel laut und machen damit so viel Krach wie eine Kettensäge oder ein Presslufthammer. Das Umweltbundesamt und Umweltschützer etwa vom Nabu raten davon dringend ab, Laubsauger und -bläser zu verwenden, denn sie seien laut, schmutzig und gefährlich für Tiere und die Gesundheit. Geräte mit Verbrennungsmotor erzeugen zudem Luftschadstoffe, die meist ungefiltert in die Umgebung geblasen werden. Am Boden und im Laub lebende Mikroben, Pilze und Tierkot werden durch solche Gartengeräte fein in der Luft verteilt, was vor allem für die Benutzer gesundheitlich bedenklich ist.

Todesfalle für Kleinstlebewesen

Wenn ein Laubsauger- oder bläser sie erwischt, haben Käfer, Spinnen, Tausendfüßer, Asseln und Amphibien keine Chance. Durch den Sog, bei dem Luftgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern und Saugleistungen von etwa zehn Kubikmetern pro Minute erzeugt werden, werden die Tiere getötet und bei Geräten mit Häckselfunktion zerstückelt.