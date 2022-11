Bio-Getreide richtig lagern: Die Hightech-Mühle von Simbach

Nur trockenes Getreide darf in die Mühle

In der Antersdorfer Mühle bei Simbach am Inn werden täglich allein 100 Tonnen Hafer verarbeitet. Der größte Teil davon kommt von Landwirten aus der Region. Schon bei der Anlieferung wird die Ware geprüft – ist der Hafer etwa zu feucht, darf er gar nicht abgeladen werden, zu hoch ist die Schimmelgefahr. Nur einwandfreie Ware darf in die Mühle.

Drinnen entscheiden die Priemeiers, in welches der 100 Silos der Hafer eingelagert wird. Dazu nutzt die Familie eine Software, die anhand verschiedenfarbiger Balken die Füllstände der jeweiligen Silos anzeigt. Ist ein Silo ausgewählt, fährt der Hafer über einen Lift automatisch hinein. Grundsätzlich wird das Getreide während des gesamten Produktionsprozesses, etwa zu Haferflocken, niemals angefasst. Zu groß sei die Gefahr der Verunreinigung. Vielmehr ist das System hermetisch abgeriegelt und läuft vollautomatisch.

Schädlingen vorbeugen

Oberstes Gebot bei der Lagerung: Sauberkeit und Hygiene. Denn Schädlinge wie Motten, Kornkäfer oder auch Mäuse kommen dann, wenn die Silos nicht restlos sauber sind, so Johann Priemeier: "Der Alptraum eines jeden Müllers." Deshalb wird in professionellen Getreidelagern möglichst kein Holz mehr verwendet, sondern Beton, Stahl oder Kunststoff. Ungeziefer mit chemischen Mitteln zu vertreiben, ist im Bio-Bereich nicht möglich, also nutzen die Priemeiers auch hier technische Alternativen: etwa eine sogenannte Wärmeentwesungsanlage. Zweimal im Jahr wird die Mühle auf mindestens 50 Grad Celsius erhitzt – und so praktisch sterilisiert.