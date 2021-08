Batnight: Fledermäuse erleben in der Fledermausnacht

Den Fledermäusen in Deutschland geht es schlecht. Von den etwa 25 hierzulande noch heimischen Arten könne man bei keiner Art sagen, dass man sich keine Sorgen machen müsse, sagt Sebastian Kolberg, Referent für Artenschutz und Fledermausexperte beim Naturschutzbund Deutschland in Berlin (NABU). Zahlreiche Aktionen bei der Internationalen Fledermausnacht, die in Deutschland dieses Jahr am 28. August und 29. August stattfindet, sollen dazu beitragen, mehr über die Handflügler, wie Fledermäuse bei genauer Übersetzung des wissenschaftlichen Namens "Microchiroptera" eigentlich heißen, und deren Schutz zu erfahren.

Der Mensch ist größter Feind der Fledermaus

Seit über 50 Millionen Jahren bevölkern Fledermäuse die Erde, sie haben kaum natürliche Feinde und trotzdem sind viele der in Deutschland vorkommenden Fledermausarten gefährdet, einige hierzulande sogar schon ausgestorben, mahnt der Fledermausexperte Kolberg. Schuld daran ist, wie bei so vielen anderen gefährdeten Arten, der Mensch.

Denn um zu überleben, sind die fliegenden Säugetiere unter anderem auf Wälder mit vielen alten Bäumen und naturnahe Wiesen angewiesen. Nur dort finden sie ausreichend Unterschlupf und Insekten als Nahrung. Außerdem brauchen sie "Strukturvielfalt", wie Kolberg die abwechslungsreichen Landschaften nennt, als Orientierung, "um vom Tagesquartier ins Jagdgebiet zu finden". Die für die Fledermäuse so wichtigen Lebensräume werden aber durch den Eingriff des Menschen in die Natur immer rarer.

Warum sanierte Gebäude für Fledermäuse ein Problem sind

Doch nicht nur die zunehmend einheitliche Natur macht den Fledermäusen zu schaffen. Auch ihre Quartiere werden immer knapper. Das hat unter anderem mit der modernen Bauweise zu tun.

In energetisch sanierten Gebäuden zum Beispiel fehlen Spalten, Luftschlitze und andere Freiräume, in denen sich etwa die Hälfte der hierzulande lebenden Fledermausarten gerne zurückzieht. Und natürlich leiden Fledermäuse auch unter dem Einsatz von Pestiziden. Das Gift tötet schließlich viele Insekten, von denen sie leben.

Deutschlands seltenste Fledermaus via Webcam bewundern

Mit all dem hat auch Deutschlands seltenste Fledermausart, die Große Hufeisennase, zu kämpfen. Lange galt die Fledermausart in Deutschland als ausgestorben, bis in den 1990er Jahren einige Tiere in einer damals einsturzgefährdeten Scheune entdeckt wurden. "Zum Tiefststand bestand die Population aus etwa 30 Individuen", sagt Rudi Leitl, der sich mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) um Deutschlands letzte Kolonie der Großen Hufeisennasen kümmert. Heute leben in dem "Fledermaushaus" im oberpfälzischen Hohenburg 340 erwachsene Fledermäuse und 135 Jungtiere, deren Treiben jeder rund um die Uhr bequem vom Sofa aus beobachten kann. Eine Webcam ist installiert und überträgt die Geschehnisse in der wieder hergerichteten Scheune.

Für Rudi Leitl ist die Fledermausart aber noch längst nicht über den Berg. "Solange es nur eine Kolonie gibt, ist die Art hochgradig gefährdet", sagt er. Deshalb überlegen die Fachleute jetzt, in der Umgebung ein zweites Quartier zu schaffen.