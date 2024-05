Zaun-Verbesserer: Kurzarbeit während Corona weckte Erfindergeist

Patent in Deutschland und Europa

Der von den beiden Ingenieuren entwickelte Winkel sieht für Laien einfach aus, ist aber eine Erfindung mit Patent. Abstände und Abmessungen der Aussparungen sind ausgetüftelt und so abgemessen, dass man mit ihnen alles Mögliche an standardisierten Metallzäunen aufhängen kann.

Borgardt und Reis haben dafür in Deutschland 2021 ihr Patent bekommen, 2023 für Europa. Und sie vertreiben ihre Erfindung inzwischen über ihre eigene Firma namens Brigx. In die Entwicklung und die Unternehmensgründung haben sie 50.000 Euro Eigenkapital gesteckt und es wächst. Eugen Borgardt ist stolz auf das Unternehmen: "Wir sind mittlerweile in fast 200 Baumärkten vertreten, in Deutschland und in Österreich."

Boom durch Solaranlagen

Der Boom kam mit der Befestigung von Solar-Modulen. Ein Kunde habe sie gefragt, ob man mit den Brigx-Winkeln nicht auch Solar-Module an Zäunen befestigen könne, berichtet Eugen Borgardt. Und auch dafür sind sie geeignet. "Seitdem sehen wir, dass die Nachfrage nach dieser Lösung wirklich explodiert", sagt der Ingenieur.

Mit den Metallwinkeln lassen sich Module in kurzer Zeit an Stabzäunen befestigen. Man brauche nur wenige Minuten, um mit dem entwickelten Winkel das Solar-Modul am Zaun einzuhängen, erklärt Borgardt. Und für die Diebstahlsicherung haben die beiden Ingenieure auch ein System entwickelt.

Kurze Wege durch regionale Partner

Das Thema kurze Wege und Nachhaltigkeit sei ihnen sehr wichtig, erklärt Eugen Borgardt. Die junge Firma arbeitet deshalb mit Partnern in der Region zusammen. Ein fränkischer Massivhaus-Anbieter hat an seinem Präsentationsgelände einen ganzen Zaun mit Solar-Modulen ausgerüstet, die mit den Brigx-Winkeln befestigt wurden. Bei der Solar-Technik arbeiten sie mit einem Nürnberger Energie-Start-up zusammen. Und die Winkel lassen Borgardt und Reis in Franken anfertigen. In einer Halle in Cadolzburg produziert das Familienunternehmen Neucad Fassadenteile für Gebäude etwa in Norwegen oder Pakistan. Und manchmal auch Tausende Winkel für Brigx. Fragen oder Änderungen könne man auf kurzem Wege klären, sagt Neucad-Geschäftsführer Jakob Neufeld. "Ich bin hier aus der Region. Da gehen wir freitagnachmittags mal was durch. Das ist kein Thema."

Deutsches Ingenieurswesen mit Erfindungsreichtum

In der Corona-Pandemie sank die Zahl der Patentanmeldungen in Deutschland mehrere Jahre in Folge, insbesondere in Deutschland, so das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Doch im vergangenen Jahr gab es mit rund 39.000 Patentanmeldungen aus Deutschland wieder ein Plus. Die meisten Patentanmeldungen gehen von großen Firmen aus, vor allem aus der Automobilindustrie. Einzelpersonen sind eher die Ausnahme. Geschützte Innovationen seien ein Treiber für Wohlstand und Fortschritt, so das Patent- und Markenamt.

"Mut zur Kreativität"

Als Ingenieur habe man ein Auge für Problemstellungen und Lösungsmöglichkeiten, sagt Eugen Borgardt. Mit ihren unterschiedlichen Fachrichtungen ergänzen sich Borgardt und Johann Reis in ihrem jungen Unternehmen gut. Borgardt hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert, sein Schwager Maschinenbau.

Das deutsche Ingenieurswesen sei immer noch sehr renommiert, sagt Reis. Trotz mancher Unkenrufe. Dabei war nicht immer alles einfach: Es habe auf ihrem Weg zum Patent und zur Firmengründung auch Hürden gegeben – etwa bürokratische, erzählt Eugen Borgardt. Doch sowohl die Familien als etwa auch Partner wie die Steuerberaterin hätten sie immer unterstützt. Für den Weg, den er und sein Schwager von der Entwicklung bis zur Firmengründung gegangen sind, brauche man "Mut zur Kreativität".