Wie leise Wärmepumpen samt KI auch Kritiker überzeugen sollen

Leise nieselnder Regen, eine Geräuschkulisse, die dieser Tage im Herbst häufig zu hören ist. Und nicht lauter sollen die Wärmepumpen in Zukunft nachts sein. Denn laute Wärmepumpen werden häufiger zum Streitpunkt zwischen Nachbarn. Wie zuletzt in Köln, wo Anwohner nachts aus dem Schlaf gerissen wurden. Ein Mitarbeiter des Kölner Umweltamts stellte beim Ortstermin tatsächlich fest: Die Pumpe ist zu laut. Der Hausbesitzer wurde kontaktiert, das Verfahren läuft.

Aus diesem Grund spezialisieren sich mittlerweile verschiedene Unternehmen auf die Lautstärke-Reduzierung von Wärmepumpen. Wie das funktionieren kann, darüber tauschen sich die Expertinnen und Experten derzeit auf dem europäischen Wärmepumpengipfel, dem "European Heat Pump Summit" in Nürnberg aus. Zusätzlich müssen sie auch das Image der Wärmepumpe wiederherstellen.

Kaputtes Image? Ausgeschaltete Pumpe zu laut

"Es gab schon Fälle, da hat der Nachbar eine Wärmepumpe installiert, aber die war noch gar nicht angeschlossen. Der Nachbar hat sie aber schon gehört. Insofern ist der subjektive Aspekt nicht zu unterschätzen und es gilt, die Akzeptanz der Wärmepumpe, was die Geräuschentwicklung angeht, massiv anzugehen", sagt Alwin Friederichs von der österreichischen Firma Getzner Spring Solutions, die unter anderem leisere Wärmepumpen entwickelt. Friederichs ist überzeugt, dass die Schallreduzierung bei Wärmepumpen aufgrund der immer dichteren Bauweise in den Städten zu einem "Riesen-Thema" werde.

KI schaltet Wärmepumpe nach Wetterbericht

Die Wärmepumpe der Zukunft ist also leise – und wird von künstlicher Intelligenz, kurz KI – unterstützt. Auch die Entwicklung von Wärmepumpen kommt an dem bestimmenden Thema der vergangenen Jahre nicht vorbei. "Es gibt im Bereich der Wärmepumpen schon Steuerungssysteme, die den Wetterbericht in die Prognose mit einbeziehen können", sagt Veronika Wilk vom Austrian Institute of Technology.

Denn wenn das Haus über eine Photovoltaik-Anlage verfüge, könne die Wärmepumpe proaktiv den Sonnenstrom nutzen, um Wärme zu erzeugen. Diese wird dann im Warmwasserspeicher gespeichert und stehe den Bewohner zur Verfügung, wenn die Sonne nicht scheint, erklärt Veronika Wilk weiter. Solche smarten Tools könnten für Energieeinsparungen und vor allem für sinnvolleren und zielgerichteteren Energieeinsatz sorgen.