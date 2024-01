Weiter Kurzarbeit für 700 Schott-Beschäftigte in Mitterteich

Für etwa 700 Mitarbeiter im Mitterteicher Werk des Spezialglasherstellers Schott gilt auch im neuen Jahr Kurzarbeit. Das hat das Unternehmen mit Sitz in Mainz am Dienstag mitgeteilt. Damit ist fast die Hälfte der Gesamtbelegschaft in Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth von Kurzarbeit betroffen. Wie lange die Maßnahme noch läuft, ist offenbar noch nicht absehbar.

Im Oktober hatte das Unternehmen angekündigt, am Stammsitz in Mainz 620 von insgesamt rund 3.300 Mitarbeitern und am Standort Mitterteich in Bayern mehr als 700 der insgesamt etwa 1.300 Beschäftigten in Kurzarbeit zu schicken. Diese zunächst bis Ende 2023 angekündigte Maßnahme werde nun erst einmal fortgeführt, teilte ein Schott-Sprecher am Dienstag in Mainz mit.

Schott beklagt Flaute nach Corona

Es könne jedoch sowohl in Mainz als auch in Mitterteich zu Anpassungen kommen, hieß es weiter: In manchen Bereichen könne die Kurzarbeit möglicherweise leicht angehoben und in anderen reduziert werden, erklärte der Sprecher.

Der Spezialglas-Hersteller hatte den Antrag auf Kurzarbeit unter anderem damit begründet, dass die Nachfrage nach Küchen- und Hausgeräten nach einem Boom während der Corona-Pandemie zuletzt stark zurückgegangen sei. Zusätzlich habe die Inflation die Nachfrage gedrückt.

Millionen-Investitionen angekündigt

Im Januar 2023 hatte Schott noch optimistisch in die Zukunft geschaut und Investitionen von mehr als 40 Millionen Euro am Standort Mitterteich angekündigt. Im Werk Mitterteich produziert Schott hochwertiges Spezialrohrglas, aus dem unter anderem Ampullen für Impfstoffe gefertigt werden. Der Einfluss des Geschäftes mit der Produktion von Glas für Impfdosen auf das Gesamtergebnis sei jedoch eher gering, hieß es schon früher. Neben Mitterteich unterhält Schott in Ostbayern einen weiteren Produktionsstandort, und zwar in Landshut mit etwa 550 Mitarbeitern.

