Zweistelliges Wachstum bei Spezialglashersteller Schott

Produktion schon vor Corona unter Volllast

Die Corona-Pandemie und das darauf basierende Geschäft mit Spezialglasrohren für Impffläschchen hat die Auftragslage für den Standort Mitterteich laut Ludwig Bundscherer allerdings weniger angeheizt, als im ersten Moment zu vermuten sei. Das Werk habe bereits vor der Pandemie in Volllast produziert.

Investitionen in der Oberpfalz

In den nächsten Jahren will Schott im Landkreis Tirschenreuth weitere 70 Millionen Euro investieren. Unter anderem sollen an der A93 ein Logistikzentrum und am bestehenden Standort in Mitterteich ein neues Bürogebäude entstehen, das das bisherige Verwaltungsgebäude ersetzt.

Weltweit beschäftigt Schott eigenen Angaben zufolge über 17.300 Mitarbeiter in 34 Ländern. Der Konzern ist eine Aktiengesellschaft, deren alleinige Eigentümerin die Carl-Zeiss-Stiftung ist.