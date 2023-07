Warnstreik bei Amazon in Graben

Die Gewerkschaft Verdi ruft in dem seit Jahren schwelenden Tarifstreit mit dem Online-Riesen Amazon die Beschäftigten seit Dienstag an zehn Standorten in Deutschland zum Streik auf. Anlass für den Ausstand, der bis Donnerstag andauern soll, sei der von Amazon veranstaltete Schnäppchentag "Prime Day", teilte die Gewerkschaft mit.

Laut Thomas Gürlebeck von Verdi Bayern beteiligten sich an diesem Dienstag etwa 300 Mitarbeitende der Stammbelegschaft von Amazon in Graben im Landkreis Augsburg an dem Warnstreik. Wie Gürlebeck dem BR erklärte, sei die Stimmung "kämpferisch und gut". Allerdings seien gestern und heute viele Klagen über den Umgang der Führungskräfte bei ihm eingegangen.

Mitarbeitende bekommen mehr als Mindestlohn

Dem Gewerkschaftssekretär zufolge sei der Streik und damit "der zehnjährige Arbeitskampf auch ein Kampf zur Ermächtigung der Beschäftigten." Zum Start habe Amazon 2011 einen Stundenlohn von ca. 9,50 Euro gezahlt, heute habe man Amazon auf Tarifniveau (von etwa 14 Euro) gestreikt, die Stundenlöhne bei Amazon lägen nun über dem aktuellen Mindestlohn.

Wie Thomas Gürlebeck weiter erklärte, könne Amazon durch die Warnstreiks das Lieferversprechen mit Sicherheit nicht einhalten. In dieser "Prime-Week", der - neben Weihnachten und dem "Black-Friday" - wichtigsten Verkaufswoche für Amazon, sei Verdi in der Lage, Amazon in "Schwierigkeiten" zu bringen. Weiterhin werde da noch mehr als sonst von den Beschäftigten abverlangt.

Verdi fordert Anschluss an anderen Tarifvertrag

Die Gewerkschaft fordert seit 2013 von Amazon, sich dem Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel anzuschließen. Deshalb finden regelmäßig Streiks zu Zeiten statt, die für den Konzern besonders lukrativ sind. Aktuell werden die Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für die Logistikbranche bezahlt, dort sind die Gehälter niedriger.

Mit Informationen von Reuters.