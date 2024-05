Urnen made in Regensburg: Ein letztes Servus aus Papier

Falten, Falten, Falten

Zunächst zieht die Gründerin über jeden Knick das Falzbein – ein Werkzeug, das in der traditionellen Papierverarbeitung eingesetzt wird. Es erinnert in seiner Form an eine Feile. Dann geht es an die kleineren Faltungen – hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: "Man muss sehr präzise, aber auch vorsichtig und bestimmt sein, sonst knickt das in Richtungen, die man nicht möchte", so die 32-Jährige. "Man muss gleichzeitig halten und falten, das ist das Schwierige."

Trotz Routine bleibt die Arbeit für sie etwas Besonderes: "Ich liebe es einfach, den Prozess zu begleiten, dass aus dem glatten Papier am Ende die Urne wird und ich einfach sehe, was ich gemacht habe. Das ist das Schöne."

Mit eigener Endlichkeit auseinandersetzen

Gerade sind die zwei umgezogen – haben ihr Atelier an einem anderen Standort auf etwa 50 Quadratmetern neu gestaltet. In der einen Ecke wird gewerkelt, in der anderen ist ein Bereich für Fotos eingerichtet. Die Urnen wollen schließlich auch in Szene gesetzt werden – für die Website und Social Media.

"Wir wollen die Leute animieren, über dieses Produkt hinweg mal über den Tod nachzudenken", sagt Kommunikationsdesignerin Katharina Scheidig. "Wenn man sich mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzt, lernt man viel über das Leben, auch über seine eigenen Prioritäten."

Außerdem macht es in den Augen der beiden Frauen Sinn, sich mit dem Thema Bestattung rechtzeitig zu beschäftigen, das würde es den Hinterbliebenen in ihrer akuten Trauer erleichtern, Entscheidungen zu treffen. Auch mit verschiedenen Veranstaltungen wollen sie zum Austausch darüber anregen.