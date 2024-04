Emotionaler Wert: Sternenkinder-Fotograf sucht Plüschtier Stella

Sternenkinder sind Kinder, die die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben. Die Stiftung "Dein Sternenkind" bietet betroffenen Eltern an, Babyfotos von diesen Kindern zu machen. Solche Bilder sind mehr als nur Fotos; sie sind Erinnerungen an die Kinder, die im Herzen ihrer Familien weiterleben. Sie helfen, zu trauern und zugleich die Liebe und das Andenken an die Kinder zu bewahren, egal wie kurz ihre Zeit auf dieser Welt war. Sie sind Erinnerungen an die Unvergesslichen.