Für den letzten Weg: Sargträger werden dringend gesucht

Eigentlich denkt man, dass auf dem Land ehrenamtliche Sargträger noch ganz selbstverständlich sind. Das war auch früher so, sagt der Kollnburger Bürgermeister Herbert Preuß. "Früher waren das meistens Nachbarn, Verwandte, Bekannte. Oft haben sich auch Landwirte dafür Zeit genommen." Inzwischen gibt es in Kollnburg, einer Gemeinde mit rund 3.000 Einwohnern im Bayerischen Wald, keinen einzigen Sargträger mehr.

Gemeinde Kollnburg: Stellenanzeige erfolglos

Auf eine Stellenanzeige "Sargträger gesucht" meldete sich niemand. Herbert Preuß, der neben seinem Ehrenamt als Bürgermeister ein Bestattungsunternehmen betreibt, muss bei Erdbestattungen oft auf seine eigenen Mitarbeiter zurückgreifen. Die hätten aber eigentlich andere Arbeiten zu erledigen, die sie dann unterbrechen müssen. Mit Umziehen, Fahrt und Beerdigungszeremonie sind sie meist für einen halben Tag weg. Das Unternehmen mit acht Beschäftigten betreut Friedhöfe in mehreren Gemeinden. Pro Sarg braucht man vier Männer. Man kann sich also ausrechnen, dass die Leute nicht reichen. Glücklicherweise kann Herbert Preuß im Notfall auf eine Handvoll ehrenamtliche Sargträger zurückgreifen, die es in Nachbargemeinden noch gibt.

Teisnach: Bauhof-Arbeiter übernahmen Sargträger-Dienst

In der Gemeinde Teisnach im Bayerischen Wald mussten sogar die Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs den Dienst am Friedhof übernehmen. Auch sie mussten dafür ihre eigentlichen Arbeiten unterbrechen, aus der orangen Arbeits- in passendere Kleidung schlüpfen. "Das kann doch nicht sein", dachten sich da fünf Teisnacher und meldeten sich vor rund einem Jahr als ehrenamtliche Sargträger:

"So viel Zeit muss man haben! Das soll man schon so würdevoll, wie es nur geht, gestalten." (Hans Wühr, 63 Jahre, Sargträger)

Sargträger Karl Augustin, 68, vermutet, dass junge Leute "Angst vor dem Sterben oder dem Friedhof haben" und sich vielleicht deshalb nicht für diesen letzten Dienst an einem Bürger oder Bürgerin der Gemeinde melden. Dabei gehöre doch "das Sterben zum Leben dazu", findet der Rentner.

Jüngster Sargträger: "Es kann nicht jeder machen"

Der Jüngste in der Gruppe ist der 42-jährige Industriemeister Franz Wittenzellner. Er fängt an den Tagen, an denen nachmittags eine Beerdigung ansteht, früher mit seiner Schicht an. Aber das könnten wahrscheinlich nicht alle. "Es kann nicht jeder einfach von der Arbeit weg. Ich glaube, dass da auch der Arbeitgeber sagt, nein, du bleibst heute da. Wer nicht im gleichen Ort arbeitet, kann es sowieso nicht machen", so Wittenzellner.

Nicht jedermanns Sache sind außerdem Beerdigungen, die auf ein Wochenende fallen. Die Teisnacher Sargträger sind übrigens bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dort sei es sowieso immer schon "Ehrensache", in Uniform den Sarg für ein Vereinsmitglied zu tragen, ebenso in einigen anderen Vereinen.