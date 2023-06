Tarifverhandlungen mit der Bahn: Das fordert die GDL

Fünf für Fünf: Mit dieser Zahl will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Herbst an den Verhandlungstisch mit der Bahn und auch mit ihren Wettbewerbern treten. Das hat BR24 aus Gewerkschafskreisen erfahren.

Forderungsbündel: Bezahlung, Arbeitszeit, Altersversorgung

Konkret sollen die Entgelte um 555 Euro angehoben werden. Die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG fordert 640 Euro - hat aber auch mehr Mitglieder in den untersten Lohngruppen, die dann auf eine höhere Prozentzahl kommen.

Außerdem will die GDL die 35 Stunden Woche für Schichtarbeiter. Wer will, kann aber auch bis zu 40 Stunden in der Woche arbeiten, bei entsprechendem Lohnausgleich. Forderung drei ist die nach der Inflationsausgleichsprämie, die der Staat bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei gestellt hat.

Forderung vier betrifft die betriebliche Altersversorgung. Die soll auf fünf Prozent steigen für die, die nicht anders abgesichert sind. Und mit der Forderung fünf will die Gewerkschaft eine 5-Schichten-Woche durchsetzen – nach fünf und nicht erst nach sechs Tagen arbeiten am Stück soll ein Ruhetag von mindestens 48 Stunden zur Pflicht werden.

Streiks der GDL frühestens im November

Die Arbeitgeber dürften nicht begeistert sein von den Fünf für Fünf. Die GDL hält die aber für dringend geboten, um dem Kräftemangel auf der Schiene zu begegnen. Und sie hat gleich eines auch deutlich gemacht, was Fahrgäste nicht begeistern wird: Sie ist durchaus bereit, für ihre Forderung die Streikwesten auszupacken. Das allerdings geht erst mit Ablauf der Friedenspflicht im November.