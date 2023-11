Signa Holding von René Benko meldet Insolvenz an

Die angeschlagene Signa Holding GmbH des Tiroler Investors René Benko ist zahlungsunfähig. Das kriselnde Unternehmen will noch am Mittwoch Insolvenz anmelden, wie in Wien mitgeteilt wurde. Die Holding wolle einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung stellen, hieß es.

René Benko hatte Anfang November unter dem Druck seiner Mitgesellschafter angekündigt, sich als Vorsitzender des Signa-Beirates zurückzuziehen. Der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz wurde damals mit der Restrukturierung beauftragt.

Neuordnung durch Sanierungsverfahren angestrebt

Ziel des nun beantragten Insolvenzverfahrens sei die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens, wurde in Wien erklärt. Zu Signa gehören große Immobilienbestände und unter anderem der Warenhausriese Galeria Karstadt Kaufhof.

Im Zuge eines Sanierungsverfahrens soll nun gemeinsam mit dem zu bestellenden Sanierungsverwalter eine Neuordnung der eigenen Aufgaben und der eigenen Verbindlichkeiten erreicht und dabei die Werthaltigkeit der Beteiligungen erhalten werden, teilte Signa mit. Ebenso werde der Abschluss eines Sanierungsplans beabsichtigt.

Einzelhandelssparte als Hauptauslöser der Insolvenz

Signa begründete die Anmeldung der Insolvenz damit, dass der Retail-Bereich und dort vor allem der stationäre Einzelhandel stark unter Druck geraten sei. Die Investitionen der Signa in diesem Bereich hätten nicht den erwarteten Erfolg gebracht. Auch im Immobilienbereich hätten sich zuletzt externe Faktoren "negativ auf die Geschäftsentwicklung" ausgewirkt, hieß es. Gemeinst sein könnten damit zum Beispiel gestiegene Bau- und Kreditkosten.

"Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden", wurde in Wien weiter erklärt. Somit blieb der Schreitt in die Insolvenz.

Gruppe ist bei Banken in Milliardenhöhe verschuldet

Dass Signa unter Liquiditätsproblemen leidet und bei Banken mit Milliarden in der Kreide steht, ist seit längerem bekannt. Zuletzt zeigten sich bereits erste Risse im Imperium des Milliardärs Benko: Nachdem die Signa Sports United im Oktober Insolvenz beantragt hatte, legte am Freitag die deutsche Immobilienverwaltungs-Gesellschaft von Signa beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen solchen Antrag vor. Insider gehen davon aus, dass nun noch weitere Insolvenzen von Signa-Gesellschaften in Deutschland folgen.

Ukraine-Krieg brachte die Holding in Schwierigkeiten

Die Immobilien- und Handelsgruppe Signa war in Zeiten historisch niedriger Zinsen stark gewachsen. Spektakuläre Projekte wie der Hamburger Elbtower sorgten für Aufsehen. Doch seit Beginn des Ukraine-Krieges kämpft die Immobilienbranche mit gestiegenen Bau- und Energiekosten sowie höheren Zinsen - auch die Signa-Gruppe blieb davon nicht verschont.

Zudem sorgte die infolge steigender Energiepreise nachlassende Konsumlaune der Verbraucher für sinkende Erträge im Einzelhandelsgeschäft. Für die Probleme bei Signa wurden von Beobachtern allerdings auch immer wieder hausgemachte Probleme als Ursache angeführt.

Kein Erfolg im Warenhaus-Sektor

Zur Unternehmensgruppe gehören zahlreiche Geschäftsimmobilien in Deutschland und Österreich, öffentliche Aufmerksamkeit hatte aber vor allem der Einstieg Benkos beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof erregt, der bereits zwei Insolvenzverfahren hinter sich hat.

Das Konzept des Unternehmers, die Warenhäuser teuer zu vermieten und später eventuell auch zu verkaufen, ging jedoch nicht auf: Die Preise für Gewerbeimmobilien brachen ein, die Betreiber der Kaufhäuser konnten die von Benko erhofften hohen Mieterträge nicht aufbringen, zugleich stiegen die Zinsen für die Kredite, der Österreicher zum Einstieg bei Galeria aufgenommen hatte.

Auswirkungen der Insolvenz auf Galeria noch offen

Ob der Insolvenzantrag der Signa Holding negative Auswirkungen auf die Warenhaustochter Galeria haben wird, ist unklar. Galeria warte nach dem Antrag am Handelsgericht Wien den geordneten Prozess ab, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die Warenhauskette Galeria mit Kaufhof und Karstadt steuert gerade auf das wichtige Weihnachtsgeschäft zu. Die Einnahmen dort dürften bei der Kette für Liquidität sorgen.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AFP