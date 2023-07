Schritt in Richtung Job: Messe für Ukrainerinnen in Nürnberg

Frauen ohne Mann in Deutschland

Ein Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine sind Frauen, die ohne Partner oder Ehemann nach Deutschland kamen. Die Mütter unter ihnen sind praktisch alleinerziehend und brauchen, wenn sie arbeiten wollen, vor allem Betreuungsplätze für ihre Kinder. Dann müssen sie Deutsch lernen, denn das ist im Berufsleben maßgeblich – auch für die Arbeitgeber. Und auch die Anerkennung des Berufsabschlusses ist für viele ein Thema. Deshalb ist auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nürnberg für Mittelfranken vor Ort.

Hohe Motivation zu arbeiten

Die Motivation zu arbeiten ist bei vielen hoch. Die 25-jährige Yelizaveta ist ausgebildete Optikerin. Vor einem Jahr kam sie aus der ostukrainischen Stadt Charkiw nach Nürnberg. Im Moment besuche sie noch einen Integrationskurs, erzählt sie in gebrochenem Deutsch. Eins ist ihr wichtig: "Ich möchte arbeiten in Zukunft“. Und zwar in ihrem Beruf. Viele Berufe, die in Deutschland in der dualen Ausbildung erlernt werden, werden in der Ukraine an Hochschulen unterrichtet. Auch deswegen kann die Anerkennung des Berufsabschlusses lange dauern.

Qualifikation der Geflüchteten hoch

Geflüchtete aus der Ukraine haben ein hohes Bildungsniveau: Fast drei Viertel besitzen einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. Und in der Ukraine haben vergleichsweise viele Frauen in akademischen, technischen oder medizinischen Berufen gearbeitet. Natürlich sei der Einstieg in die Arbeitswelt hierzulande auch über einen Mini-Job möglich, sagt Jobcenter-Leiterin Renata Häublein. Danach gehe es aber darum, dran zu bleiben, um irgendwann einmal im ursprünglich erlernten Beruf arbeiten zu können.

"Das Verständnis dafür, dass die individuelle Situation einfach sehr, sehr fordernd und schwierig bleibt, dieses Verständnis aufrechtzuerhalten, das würde ich mir wünschen." Renata Häublein, Leiterin Jobcenter Nürnberg

Unsicherheit hoch

Renata Häublein hat selbst einmal im Ausland gelebt und betont, dass man das Thema Sprache lernen nicht unterschätzen dürfe: "Man fühlt sich sehr unsicher, und dann kommt die Bürokratie dazu." Für die vor dem Krieg Geflüchteten sei die Situation hierzulande nach wie vor nicht einfach. "Ich wünsche mir einfach Vertrauen und Gelassenheit und das von allen Seiten, einen guten wertschätzenden Umgang miteinander. Weil es eine ganz besondere Situation ist."