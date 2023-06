Regenversicherung für den Urlaub – Lohnt sich das?

Wer in den vergangenen Wochen in Italien im Urlaub war, dem hat der Regen oftmals einige Tage verdorben. 50 bis 100 Euro Entschädigung pro verregnetem Urlaubstag verspricht nun die Hamburger Firma Wetterheld.

Was kostet die Regenversicherung?

Die entsprechende Regenversicherung beginnt mit drei Euro Kosten am Tag, heißt es auf der Internetseite des Startups. Doch der Preis variiert je nach Urlaubsort und Jahreszeit. Eine Police für eine Woche im August kostet für den Bayerischen Wald rund 80 Euro, für Rom sogar fast 100 Euro. Sollte es regnen, wird das von einem Wetterdaten-Dienstleister erfasst und der Kunde automatisch am Ende seines Urlaubs über seine Ansprüche informiert, sagt Wetterheld. Die Firma ist nicht neu in dem Geschäft. Sie versichert schon länger Landwirte, Gastronomie und Veranstalter gegen Wetterrisiken. Und seit kurzem eben auch Urlauber.

Verbraucherschützer warnen vor Einschränkungen

Beim Europäischen Verbraucherzentrum weist man allerdings auf die vielen Einschränkungen der Urlaubs-Regen-Police hin. Der Vertrag kann nur bis zwei Wochen vor Abreise abgeschlossen werden, die minimale Regenstärke ist vorgeschrieben und in regenreichen Orten zahlt der Versicherer beispielsweise erst ab dem dritten Regentag die Entschädigung. Die Verbraucherschützer vergleichen die Regen-Versicherung für Urlauber mit einem Roulette-Spiel, bei dem am Ende fast immer die Bank gewinnt.