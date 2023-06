Verspätung, Stornierung, Überbuchung: Die Rechte der Fluggäste

Seit April haben Urlauber am Münchner Flughafen noch mehr Auswahl: Ob Mallorca, Málaga, Kreta oder Kos – die Airline "Marabu" bietet Flüge in beliebte Feriendomizile, natürlich auch in den Pfingstferien. "Endlich in den Urlaub fliegen!", dachten sich sicher viele. Doch dann hieß es für Hunderte: Verspätungen, Stornierungen, Überbuchungen.

Flugprobleme in München: Polizei steht deeskalierend zur Seite

Passagiere haben dem BR mitgeteilt, dass sie sich in diesen Fällen von der Airline nicht ausreichend informiert und betreut gefühlt hätten. Am Münchner Flughafen führte das im Mai sogar dazu, dass die Bundespolizei zum Marabu-Schalter kommen musste, weil Urlauber ihren Frust laut kundgetan haben.

Die Beamten hätten den Airline-Mitarbeitenden "präventiv und deeskalierend" zur Seite gestanden, bestätigt Bundespolizeisprecher Stefan Bayer auf BR-Anfrage. "Wenn wir Hinweise haben, dass ein Flug ausfällt oder bis zu 15 Stunden Verspätung hat, wissen wir, dass es am Abflugschalter auch mal lauter werden kann", erklärt der Beamte. "Wenn eine Streife neben dem Schalter steht, beruhigt sich die Lage meistens."

Startschwierigkeiten der jungen Marabu Airline

In den vergangenen Wochen hatte die Airline Marabu einige solcher Probleme. Flugzeuge waren überbucht, kamen zu spät oder fielen aus. Als Grund nennt die Airline auf BR-Anfrage "das außerordentlich hohe Verkehrsaufkommen anlässlich der vielen Feiertage und Pfingstferien". Es habe dem "System Luftfahrt" an Flughäfen und bei Airlines einiges abverlangt.

Die Firma Marabu ist jung, Ende 2022 hatte der Condor-Mehrheitseigner "Attestor" angekündigt, mit dieser weiteren Fluggesellschaft auf dem deutschen Markt anzutreten. Aktuell verfüge die Airline lediglich über zwei eigene Flugzeuge, teilt sie gegenüber dem BR mit. Die restlichen müsse sie sich von anderen Gesellschaften leihen und das sei wegen der hohen Nachfrage teilweise nicht möglich gewesen, heißt es weiter.

Flugprobleme: Tipps der Verbraucherzentrale

Verspätete Flüge oder auch mal ein Flugausfall könnten vorkommen, erklärt Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern. Ganz wichtig sei es, erst einmal ruhig zu bleiben und zu versuchen, das Personal der entsprechenden Airline am Flughafen zu kontaktieren, rät die Verbraucherschützerin. Das sei "leider nicht immer möglich". Daher sollte man auch "mal ein Foto von Anzeigentafeln machen" oder von dem Chaos vor Ort, um im Nachgang belegen zu können, dass der Flug verspätet war.

Flugausfall oder – Stornierung: Passagiere haben Recht auf Entschädigung

Denn jeder Fluggast hat Rechte. Kommt der Flieger mit mehr als drei Stunden Verspätung am Zielort an, hat man einen Anspruch auf die sogenannte Ausgleichszahlung. Das ist eine pauschale Entschädigung, deren Höhe sich nach der Flugstrecke richtet und die in der EU-Fluggastrechte-Verordnung geregelt ist.

Anspruch auf Verpflegung und Hotel

Darüber hinaus haben Passagiere laut Zeller den Anspruch auf sogenannte Betreuungsleistungen. Das heißt, wer länger am Flughafen auf einen verspäteten Flieger warten muss, dem stehen kostenlose Snacks und Getränke zu. Wer sogar über Nacht bleiben muss, dem muss die Fluggesellschaft ein Hotel zur Verfügung stellen, beziehungsweise anfallende Kosten, übernehmen.

Pauschaltouristen haben weitere Rechte

Pauschaltouristen haben sogar noch weitere Ansprüche, erklärt Zeller. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, sollte sich "unbedingt mit dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen". Wenn die Verspätung länger andauert, könnte auch hier womöglich der Reisepreis gemindert werden.

Verbraucherzentrale: Flugprobleme können alle Airlines betreffen

Flugverspätungen und auch Flugannullierungen seien ihr Tagesgeschäft, berichtet die Juristin der Verbraucherzentrale Bayern. Diese Beschwerden seien sehr häufig. Überbuchungen, wie im Fall von Marabu, kämen dagegen eher seltener vor.

Insgesamt beträfen diese Fälle nahezu alle Airlines, fasst Zeller zusammen. Anlaufschwierigkeiten oder, "dass mal was nicht rundläuft, ist ja völlig normal". Da könne immer mal etwas nicht passen. Jedoch müssten sich auch junge Fluggesellschaften an das geltende Recht halten, das heißt an die EU-Fluggastrechte-Verordnung.

Marabu will Kulanz zeigen

Das will das Unternehmen Marabu tun und darüber hinaus Kulanz zeigen, versichert es auf BR-Anfrage. Momentan arbeitet die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben daran, "die aktuellen Herausforderungen zu beseitigen und Reserven bei Fluggerät und Ressourcen zu schaffen".

Schlichtungsstelle hilft bei Problemen

Wer bei einer Fluggesellschaft einmal nicht weiterkommt, weil sie die Ansprüche entweder ablehnt oder sich lange nicht meldet, könne sich an die Schlichtungsstelle wenden, empfiehlt Verbraucherschützerin Zeller. Wenn die Fluggesellschaft dort Mitglied ist, könnte die Schlichtungsstelle in der Regel mit einem entsprechenden Verfahren helfen und Verbraucherinnen und Verbraucher könnten sich den Gang vor Gericht womöglich sparen.